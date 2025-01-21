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張清芳談張小燕近況嘆自己不愛主持　見過張菲最後幾面今斷聯

記者葉文正／台北報導


三立全新校園歌唱闖關類音樂節目《大學聲YOUNG VOICE》今天舉行記者會，客座評審張清芳透露，定期都會跟張小燕吃飯，她身體一直很健康。而她已經多年不上節目，但她也笑說：「10年前因為演唱會，有見到菲哥最後幾面。」對於主持節目也表示很不喜歡，不會想再掄主持棒。

▲張清芳坦承對大巨蛋暫無想法。（圖／三立提供）

▲張清芳坦承對大巨蛋暫無想法。（圖／三立提供）

而有「東方不敗」稱號的張清芳，已經辦過多次小巨蛋演唱會，但她說大巨蛋還沒想辦，她解釋：「場地太大了一點，觀眾凝聚力不夠。」暫時對大巨蛋演唱沒有想法。

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▲張清芳坦承對大巨蛋暫無想法。（圖／三立提供）

▲Sandra(左起)張清芳與艾怡良擔任評審。（圖／三立提供）

而張清芳是選秀節目出身的歌星，她也透露：「當年是因為好玩去台視比賽，同學幫忙報名，我們4個女生去玩一玩，結果就拿冠軍，但下一周就輸了，我是覺得無所謂，那時還在鄭怡面前唱〈月琴〉根本不怕，我覺得當歌手個性佔很大部分，抗壓性不夠跟太敏感會有狀況，有些歌手突然消失，或是在台上失控，跟情緒都有很大關係。

張清芳說參加比賽，心情調適要很好，要能接受失敗。而她許久未參加電視錄影，她也提到：「10年因為演唱會有見到菲哥最後幾面，現在錄影太多訪問了，像我們輸完我還是去吃喝玩樂，但是我贏的那次被注意到，當時的評審，也有人說我歌選得不好，那次選的是齊豫的歌，人生的路很長，當打工經驗即可。」而她與李明依、張小燕等老友常常聊天聚會，她說小燕姐身心靈都很好，謝謝大家關心。

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