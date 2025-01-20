台、日AV女優合作+1！CEO證實「多人混戰」　女優開條件：那裏跟名牌一樣長

記者吳睿慈／台北報導

台、日AV界交流合作加一！娛樂平台X-Party於20日舉辦開拍記者會，日方社長瀨名步率領四位日本人氣AV女優逢見梨花、美之嶋惠理、沙月惠奈、鈴木心音一同共襄盛舉，透露未來將拍8人主演片，希望作品可以融入台灣文化，其中一位女優美之嶋惠理開出理想條件「那邊要跟名牌一樣長」。

▲台、日合作拍片。（圖／記者湯興漢攝）



CEO瀨名步20日率領四位日本女優出席記者會，沙月惠奈分享難忘的拍片經驗「連續一個月都在拍片，我覺得很舒服」，美之崎惠理則有一次在三溫暖裡面工作，「雖然是在很熱的環境下，但我心情愉悅、很興奮」。

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▲CEO帶領瀨名步AV女優逢見梨花、美之嶋惠理、沙月惠奈、鈴木心音來台合作。（圖／記者湯興漢攝）



這次來台拍片契機，瀨名步希望台灣跟日本有交流橋樑，「讓日本女優在台灣各方面領域發展，歌手、演戲之類的，然後反面台灣女優也可以在日本活動。」她規劃台日合作的內容為「台灣派出2女優、2男優，日本也是2女優、2男優，多人混戰」，女優美之嶋惠理接著開出理想條件「那邊要跟名牌一樣長」。

▲AV女優逢見梨花、美之嶋惠理、沙月惠奈、鈴木心音出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）



「X-Party台日娛樂發展平台」是台灣和日本之間針對特殊娛樂性質藝人發展所成立的交流平台，其主要的範圍包括由日本引進網紅、素人、模特兒、聲優、女優等日本娛樂工作者至台灣曝光及發展，以台灣地區做為孵化基地並以華人市場為最終目標，而台灣的藝術工作者則通過這個平台進入日本娛樂市場，經過面試、篩選及訓練，以偶像的規劃進行包裝，透過日本經紀公司安排各種演出的機會，最終從中挑選出最具偶像特質的人選，在異地重新出發成為新人偶像。