邱鋒澤遭指簽售「僅10秒也不專心」　二度發文解釋生理狀況

記者張筱涵／綜合報導

台灣男星邱鋒澤日前舉辦簽售會，一名女粉於19日參加活動後上傳影片，並表示在這不到10秒的互動有點受傷，但仍抱持感謝。此事隨即引發熱議，邱鋒澤親自留言解釋外，也特別發文解釋當天的狀況。

▲邱鋒澤19日舉辦簽售會。（圖／原音娛樂提供）



邱鋒澤看見女粉發文後，便在貼文下解釋道：「不好意思，我問時間是在評估身體能不能忍到結束再去廁所，後來發現無法。」他於20日再次於社群平台發文，詳細說明當時情況。

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▲邱鋒澤親回應女粉。（圖／翻攝自Threads／qiufengze）



邱鋒澤解釋，由於簽售會前只上過一次廁所，活動開始時原本認為可以撐到最後，不想讓粉絲等待太久而耽誤時間。然而，在活動進行中發現膀胱越來越不適，最終決定評估是否需要中途離場：「當時我評估應該還有1個半小時結束然後我記得醫生說過如果忍住會之後很多問題。重點是在評估要不要去的過程不小心和歌迷的互動看起來心不在焉，拍謝！不是故意的，因為當時沒辦法一心二用。」

透過這次經驗，邱鋒澤也說：「昨天的經驗告訴我，以後有任何感覺一定毫不猶豫去廁所，就算只有一點點，舉手馬上衝。」女粉本人了解真相後也放開心結，許多粉絲也都說「你有去粉絲那裡留言解釋，現在又願意公開再解釋一次，我覺得很有誠意」、「知道你可能不想拖到粉絲的時間，但比起忍耐，直接說你要離開一下，粉絲都能體諒的」、「粉絲都很重視那短短幾秒跟你的互動，所以等待根本不算什麼。下一次就直接喊停，等你把自己整理好，再專心跟粉絲聊天吧」。

▲邱鋒澤二度發文。（圖／翻攝自Threads／qiufengze）