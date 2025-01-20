吳宗憲回中視老東家！突感觸「以前站我旁邊的出事」　見康康不忍開嗆

記者孟育民／台北報導

中視除夕特別節目《金蛇報喜旺新春》由台內節目《綜藝一級棒》及《飢餓遊戲》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬、孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮等攜手主持，陪伴觀眾度過歡喜除夕夜，節目更邀來大咖來賓包括本土天王吳宗憲、台語天王蔡小虎、台語天后龍千玉、金曲歌后黃妃等人，一連4小時節目精彩絕倫。

▲▼吳宗憲登中視除夕節目毫無冷場。（圖／中視提供）





千呼萬喚，本土天王吳宗憲一登場就開金嗓，展現〈真心換絕情〉原唱魅力，深情詮釋迎來如雷掌聲，當他見到老友康康仍一派幽默：「演藝圈你是最不靠顏值吃飯的，我是顏值擔當、你是顏值擔心。」來到中視攝影棚，吳宗憲勾起回憶：「這個山頭以前是我在站的，我在中視做節目也快20年。以前站我身邊的，出事的出事，出人頭地的出人頭地。」

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當康康跟吳宗憲介紹《綜藝一級棒》主持群都是歌唱比賽出道，吳宗憲說自己就是台灣第一代歌唱比賽出來的：「當時我拿過全省歌唱比賽總冠軍，有六百多個人參加。」

▲吳宗憲見到老朋友康康，現場笑聲不斷。（圖／中視提供）



節目上李子森、杜忻恬在原唱吳宗憲面前對唱〈窗外〉一曲，吳宗憲被歌聲感染，坐在沙發區也忍不住跟著哼唱，兩人唱完康康笑讚：「唱得比原唱好喔。」吳宗憲則不示弱：「那不可能。」

▲吳宗憲深情演唱。（圖／中視提供）

許志豪則選唱〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉，吳宗憲講評時打趣地說：「講真心話唱的不錯，但這首歌很經典，而經典是你無法超越的，單單外貌我就贏很多。」吳宗憲不愧是綜藝天王，整場笑果做足做滿。《金蛇報喜旺新春》將於1月28日晚間8點在中視、中天娛樂台播出。