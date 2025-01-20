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GFRIEND 10周年演唱會爆哭！　Eunha忍到最後「Sowon懷裡飆淚」

記者張筱涵／綜合報導

韓團GFRIEND今年迎來出道10周年紀念，儘管成員們各隸屬於不同經紀公司，仍特別再次相聚推出新曲和舉辦演唱會，在19日進行首爾末場演唱會時，成員Yerin、SinB、Eunha都忍不住淚灑現場，邊哭邊跳的模樣令粉絲十分心疼。

▲▼GFRIEND爆哭。（圖／翻攝自X）▲▼GFRIEND爆哭。（圖／翻攝自X）

▲Yerin淚流滿面。（圖／翻攝自X）

GFRIEND 10周年演唱會《Season of Memories》以首爾場開跑，19日進行首爾最後一場演唱會，在表演〈Season of Memories〉時，Yerin忍不住爆哭，但仍堅持跳到最後，這幕看在粉絲眼裡盡是心疼。

不只Yerin，SinB也在中段忍不住落淚，而Eunha則是在演唱會尾聲時，抱在隊長Sowon的懷裡，像是忍耐許久般地爆哭出來，最後她們6人圍在一起擁抱的模樣，也深深烙印在粉絲腦海裡。

▲▼GFRIEND爆哭。（圖／翻攝自X）▲▼GFRIEND爆哭。（圖／翻攝自X）

▲SinB和Eunha也都忍不住流下淚水。（圖／翻攝自X）

▲▼GFRIEND爆哭。（圖／翻攝自X）

▲GFRIEND擁抱彼此。（圖／翻攝自X）

GFRIEND這次活動是為了10周年進行的特別活動，在結束4天音樂節目、3天首爾場演唱會和綜藝節目活動後，將會開始亞洲巡迴演唱會，其中包含台灣場（3月29日）。

作為大眾知名的女團GFRIEND，許多網友看到她們邊哭邊唱跳的模樣也相當心疼，「因為10周年才久違重聚，不知道她們能何時再聚才會哭吧…唉」、「我還以為是再次重啟團體活動了」、「她們在疫情的時候結束團體活動，所以也能沒見到粉絲就分開，現在有那種真正畫下結局的感覺了吧嗚嗚」、「真的太難過了，我的偶像也是現在很難見到完全體，所以真的很感同身受」。

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