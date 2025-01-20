孫生帶白嫩妹見演藝圈前輩！「金髮辣露大長腿」　不甩前JKF女神告白

▲孫生帶著一位金髮女伴現身小巨蛋，巧遇演藝圈前輩小鐘。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生（現改名為：孫羿泩）曾交往過啦啦隊林襄、Wendy等辣妹女友，去年10月底，傳出似乎與多次合作、一起出席走鐘獎的「微甜女孩」諶多芬熱戀中。然而，才僅僅過2個月，時報周刊CTWANT便目擊孫生帶一名女性伴侶出席，但對象並非當時看起來跟他很有譜的諶多芬。

上月21日晚6點52分左右，本刊直擊孫生和小鐘在台北小巨蛋場外相遇，孫生身旁還有一位留著一頭金髮、下半身穿著迷你裙，露出雪白長腿的女伴。但雖然有女伴作陪，孫生卻頻頻和一旁的小鐘聊天說笑，女生多半都是站在旁邊，靜靜地聆聽2人對話，就連粉絲認出孫生與小鐘，上前詢問是否能合影留念，女生也默默退到一旁，等到合照拍完，孫生才帶著金髮女生先一步進場。

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▲跟小鐘聊得欲罷不能的孫生，一度還冷落女伴，女伴在一旁乾笑。（圖／本刊攝影組）

孫生自2022年底宣布和Wendy分手後，一直保持單身，並曾捲入襲臀性騷擾風波，不過，他的桃花運似乎也受風波影響依然很旺，去年10月被網友抓包和前JKF女郎諶多芬互動密切，當時諶多芬也不諱言和孫生相處很舒服，更直球告白「他是我很喜歡的人」。對於2人未來發展，她樂觀表示：「不排除未來任何可能，一切順其自然。」

▲去年孫生帶諶多芬參加走鐘獎爆出緋聞，女方大方回應對他有好感。（圖／翻攝自諶多芬IG）

沒想到，才短短兩個月，孫生的女伴就換了人。但本刊記者觀察，雖然孫生帶著白嫩妹去小巨蛋看表演，但與諶多芬2人本月還有合拍《魷魚遊戲》短片，孫生的感情世界也讓人霧裡看花。

▲從社群可見，孫生和諶多芬近期仍有合作。（圖／翻攝自諶多芬IG）

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