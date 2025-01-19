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結婚才7個月　《KANO》最美校花孫睿證實離婚...落淚洩心聲

記者蔡琛儀／台北報導

女星孫睿2014年在電影《KANO》中飾演嘉義女中校花，進而踏入演藝圈，後來還以女團身份出道，去年2月1日她才報喜分享與圈外人登記結婚的好消息，沒想到昨（18日）她舉辦首場生日音樂會時，透露自己去年發生一些不順遂，讓身邊的人擔心，據悉原來是9月已經低調離婚。

▲▼孫睿音樂會上透露自己去年感情出狀況，原來是離婚 。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲孫睿舉辦生日音樂會。（圖／唱戲世界娛樂提供）

孫睿昨天哭著念出手寫信說：「有些事情想說在這邊跟大家分享，去年的一些不順遂，讓我原本的生活變得很不一樣，也一直讓身邊的人替我擔心，但你們不用擔心我，現在的我很好，就像我說的我會努力去調適自己，也會繼續努力變成更好的自己！今年的生日也很不一樣，所以想說辦一個從來沒辦過的生日會，今年跟大家一起過！」

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她為了這場音樂會籌備2個月，還邀請到了她昔日所屬女團「All-Range」的團員焱心、亭蘭，一起演唱女團時期的主打歌〈幸福摩天輪〉，從高中就認識到現在的好友嘪瑋鵬也上台和她合唱〈在加納共和國離婚〉。

▲▼孫睿音樂會上透露自己去年感情出狀況，原來是離婚 。（圖／唱戲世界娛樂提供）

▲孫睿音樂會上透露自己去年有些不順遂，原來是離婚 。（圖／唱戲世界娛樂提供）

此外，她更親手寫給大家一封信，感謝所有來力挺的朋友，以及主辦單位、樂手老師、嘉賓，坦言自己有背歌詞障礙，也非常希望能完美呈現，因此準備很久；隨後現場也播放驚喜為她準備的眾多好友祝福影片，為她的生日音樂會畫下溫馨的句點。

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