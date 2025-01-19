情色女王婚後暴瘦！　漫畫家老公慘挨轟害妻生病…壇蜜鬆口提分開

記者陳芊秀／綜合報導

日本「情色女王」壇蜜因拍攝大尺度寫真爆紅，曾在高收視日劇《半澤直樹》曬火辣身材，2019年閃婚嫁給漫畫家清野通。然而她婚後暴瘦，身體狀況不佳而消失螢光幕，近日罕見受訪，談及與漫畫家老公的婚姻，鬆口認「提了要分開」。

▲「情色女王」壇蜜2019年閃婚嫁給漫畫家清野通，婚後暴瘦模樣震驚各界。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，壇蜜罕見受訪，報導中的模樣又更加消瘦許多。她與漫畫家老公清野通是「分居婚」形式，婚後仍是各自生活，不料近年健康狀況惡化，2023年有近四成時間住院，夫妻分離的時間更長，「我當時甚至無法順暢地說話，感覺也讓先生受到了折磨。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，清野通身為壇蜜的丈夫，自從妻子健康狀況不佳暴瘦，常遭受網友痛批「分居婚是不應該的」、「清野害壇蜜生病」等。

壇蜜對此表示這些都是不實指控，「那些子虛烏有的言論持續了一年多，先生也因此飽受煎熬。那時候，我一度覺得，如果我只是成為清野通和他家人的負擔，或許我們分開會比較好。」然而，清野通堅決不願放手，並表示：「只有我們兩人能發聲說明這些事實。如果妳離開，我會感到很痛苦。」這番話讓壇蜜深感安慰，也讓自己重拾對婚姻的信心。

即使分居，壇蜜與丈夫依舊保持每天視訊通話的習慣。在通話中，他們常談論壇靜加飼養的全身雪白、沒有臉頰紅斑的雄性雞尾鸚鵡，這隻小鳥特別喜歡清野通，但尾羽總是特別髒，成為夫妻倆聊天的話題。她認為婚姻是建立在彼此自立與尊重工作的基礎上，「我並不是因為無法自立而結婚，相反，我對自己獨立生活的能力非常有信心」。她回應選擇不生小孩，是因為兩人更希望專注於共同創造一些更具吸引力的事物。她說：「雖然這樣的選擇可能會被視為不負責任，但我希望我們這種像『共犯者』般的夫妻模式，也能被更多人理解與接受。」