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M.O.N.T來台吃臭豆腐！隔天反轉：不太能適應⋯　讚台灣「天氣好涼」

記者吳睿慈／台北報導

南韓男團M.O.N.T於18日在台北舉辦「2025 M.O.N.T [ON MY WAY TO YOU] CONCERT IN TAIPEI」演唱會，又唱又彈大展全才舞台魅力，獻出樂團演出的初體驗之外，3人在前一天透過採訪行程真正體驗到臭豆腐，炸的、蒸的都有，玩遊戲輸了多次的Roda吃到有些怕怕，委婉地說「還是不太能適應」，讓現場一陣大笑。

▲▼ M.O.N.T來台吃臭豆腐！隔天反轉：不太能適應⋯　讚台灣「天氣好涼」。（圖／ONINN ASIA提供）

▲M.O.N.T來台吃臭豆腐，但隔天反轉表示「其實不太能適應」。（圖／ONINN ASIA提供）

演唱會以〈Honestly〉揭開序幕，在用中文打招呼後，3人大讚台北天氣真的很涼又舒服，並透露19日預計在台北休息一天，打算好好玩一下再回去。接下來三人拿起樂器演唱充滿冬日溫暖的歌曲〈When winter comes〉、〈Like You〉以及最新專輯主打曲〈隨心所欲〉，Roda表示：「這是我們首次用樂團的形式在台北演出，能用這樣的方式與MINT見面真的很感動。」

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成員們還準備了個人SOLO舞台，Roda分別唱了〈Spot〉和〈ANXIOUS〉，Narachan以吉他演繹〈Beggin〉，Bitsaeon則以〈Watermelon Sugar High〉展現各自魅力。此外，Bitsaeon和Narachan在下午合唱中文〈如果愛忘了〉，Roda晚上則挑戰高爾宣的〈Without You〉，對於每次來台灣都感受到滿滿的愛，三人都非常感謝MINT（官方粉絲名稱）的支持。

▲▼ M.O.N.T來台吃臭豆腐！隔天反轉：不太能適應⋯　讚台灣「天氣好涼」。（圖／ONINN ASIA提供）

▲M.O.N.T第一次在冬天訪台，讚天氣很涼。（圖／ONINN ASIA提供）

除了在前一天訪問聊到想吃的牛肉麵等台灣道地美食，結果後面的通告的小遊戲懲罰項目竟然是臭豆腐，原本覺得很難跨入門檻的Bitsaeon竟表示「沒想到竟然比自己想像的還要能接受」，Roda則突然語重心長地說「昨天臭豆腐我吃了很多，因為玩遊戲輸了所以吃了很多」，他緊接著支支吾吾表示「好像...還是不太能適應啊」，三人也強調能夠在簽售會上近距離和台北的粉絲們交流，真的非常開心，也與現場拍大合照，最後以〈Like We've Never Been〉完美結束台北演出，他們也允諾會盡快再來與大家相見。

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