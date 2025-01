M.O.N.T來台吃臭豆腐！隔天反轉：不太能適應⋯　讚台灣「天氣好涼」

記者吳睿慈/台北報導

南韓男團M.O.N.T於18日在台北舉辦「2025 M.O.N.T [ON MY WAY TO YOU] CONCERT IN TAIPEI」演唱會,又唱又彈大展全才舞台魅力,獻出樂團演出的初體驗之外,3人在前一天透過採訪行程真正體驗到臭豆腐,炸的、蒸的都有,玩遊戲輸了多次的Roda吃到有些怕怕,委婉地說「還是不太能適應」,讓現場一陣大笑。

▲M.O.N.T來台吃臭豆腐,但隔天反轉表示「其實不太能適應」。(圖/ONINN ASIA提供)



演唱會以〈Honestly〉揭開序幕,在用中文打招呼後,3人大讚台北天氣真的很涼又舒服,並透露19日預計在台北休息一天,打算好好玩一下再回去。接下來三人拿起樂器演唱充滿冬日溫暖的歌曲〈When winter comes〉、〈Like You〉以及最新專輯主打曲〈隨心所欲〉,Roda表示:「這是我們首次用樂團的形式在台北演出,能用這樣的方式與MINT見面真的很感動。」

成員們還準備了個人SOLO舞台,Roda分別唱了〈Spot〉和〈ANXIOUS〉,Narachan以吉他演繹〈Beggin〉,Bitsaeon則以〈Watermelon Sugar High〉展現各自魅力。此外,Bitsaeon和Narachan在下午合唱中文〈如果愛忘了〉,Roda晚上則挑戰高爾宣的〈Without You〉,對於每次來台灣都感受到滿滿的愛,三人都非常感謝MINT(官方粉絲名稱)的支持。

▲M.O.N.T第一次在冬天訪台,讚天氣很涼。(圖/ONINN ASIA提供)



除了在前一天訪問聊到想吃的牛肉麵等台灣道地美食,結果後面的通告的小遊戲懲罰項目竟然是臭豆腐,原本覺得很難跨入門檻的Bitsaeon竟表示「沒想到竟然比自己想像的還要能接受」,Roda則突然語重心長地說「昨天臭豆腐我吃了很多,因為玩遊戲輸了所以吃了很多」,他緊接著支支吾吾表示「好像...還是不太能適應啊」,三人也強調能夠在簽售會上近距離和台北的粉絲們交流,真的非常開心,也與現場拍大合照,最後以〈Like We've Never Been〉完美結束台北演出,他們也允諾會盡快再來與大家相見。