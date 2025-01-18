記者張筱涵／綜合報導

大陸知名健身網紅「體德學院校長」李維剛1月17日在社交平台發布影片，承認直播帶貨的「原切牛肉捲」是合成肉製成，公開道歉宣布展開「買一賠十」的賠償措施，針對購買到問題商品的消費者先行全額退款，並由平台客服協助處理9倍賠付，其所有賠償金將由李維剛支付。

▲李維剛發現廠商給自己直播的貨真的是原片牛肉，然而寄給買家的卻是合成肉。（圖／翻攝自抖音／体德学院校长李维刚）



事件起因於有網友發現，從李維剛買到的牛肉捲煮熟後不具牛肉紋理，懷疑並非「原切牛肉」，而是合成加工肉，並於社交平台提出質疑，因此引起熱烈討論。李維剛於1月11日首次發布影片回應，表示會將商品送檢，並承諾若商品為假將一賠十。

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▲李維剛會照承諾的一賠十賠償。（圖／翻攝自抖音／体德学院校长李维刚）



▲李維剛鞠躬致歉。（圖／翻攝自抖音／体德学院校长李维刚）



李維剛表示，針對消費者的投訴，他曾聯繫收到問題牛肉捲的網友，並親赴倉庫取樣檢查，發現存在「AB貨」問題，並強調直播展示的商品為正品，但實際寄出的卻為劣質產品，這種直播帶貨的亂象，已成為該行業中的一大問題。

因此，李維剛1月17日再次發布影片承諾會全權負責：「我會對此事負責到底，並為所有因為我的疏失而受到影響的消費者道歉。」所有賠付金額均由自己承擔，並呼籲受影響的消費者主動向平台申請退款。

▲李維剛將會先用自己的錢來賠償給受害買家。（圖／翻攝自抖音／体德学院校长李维刚）



事實上，李維剛是大陸健身圈知名網紅，抖音擁有超過600萬粉絲，名下與多家企業相關，涉足健康服務、軟體開發、健身活動及食品銷售等領域，此次事件不僅對其品牌形象造成影響，也再次凸顯電商帶貨領域存在的信任危機。