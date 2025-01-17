柯震東聲援公視「一張圖被讚爆」　1.4萬脆友朝聖：世界上最帥的男人

記者蕭采薇／台北報導

立法院國民黨團針對114年度總預算案，直指公視戲劇竄改歷史等原因，提案刪光文化部補助公視的23億元預算，引起影視和藝文界反彈。不少藝人也加入聲援，演員柯震東就在Threads的相關討論下，貼上一張細數公視好劇的圖片，引起網友一片讚聲。

▲柯震東曾以公視《不夠善良的我們》，獲得第59屆金鐘獎「迷你劇集男配角」。（圖／記者黃克翔攝）



網紅小牛在Threads發文表示：「我發現很多人以為那些過去愛看的台劇都是Netflix拍的，不然就是從天上掉下來的，完全不知道公視預算被全砍會有什麼下場。就是以後再也不會有這些優質戲劇的空間了，望周知。」並指出包括《通靈少女》、《痞子英雄》、《一把青》、《茶金》、《火神的眼淚》和《我們與惡的距離》的，其實都是公視出品的作品。

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▲柯震東聲援公視。（圖／翻攝自Threads）

有「脆王」之稱的男星柯震東無懼被貼上政治標籤，也現身留言區聲援，直接甩出一張細數公視好劇的圖片，目前已有1.4萬名網友按讚。下方更一片狂讚：「謝謝我要開始當柯粉了！」、「謝謝柯帥。」、「柯震東是世界上最帥的男人，不接受任何反駁。」、「謝謝你站出來，我沒有粉錯人，你拍的我都有看。」事實上，柯震東去年底剛以公視《不夠善良的我們》，獲得第59屆金鐘獎「迷你劇集男配角」。

▲柯震東聲援公視，被網友讚爆。（圖／翻攝自Threads）



而最初提案的立委陳玉珍，在引發影視工作者和輿論反彈後，原本嗆聲「絕不縮手」，但國民黨團急踩煞車，經過協商溝通，說將提案修改為刪減1%，為2300萬。而民眾黨也透過記者會表示，不支持該提案，種種舉動也被外界形容「藍白切割陳玉珍」。

▲柯震東聲援公視，被網友讚爆「世界上最帥的男人」。（圖／翻攝自Threads）