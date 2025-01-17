一隻阿圓辣穿細肩背心「解放事業線」　街邊熱舞網讚：打扮有誠意

記者顧齊祐／綜合報導

YouTuber一隻阿圓因其旅遊和美食影片而受到廣泛關注，她不僅擁有甜美的外型，還有著令人稱羨的E級傲人身材，吸引了大量粉絲。她平時經常在社群媒體上與粉絲互動，近日前往馬來西亞旅遊，並上傳了一段身穿一件小可愛熱舞的影片，火辣的畫面立刻引發粉絲的暴動，大喊「這身材真的頂級」。

▲一隻阿圓擁有甜美的外型與傲人的身材，吸引了大量粉絲。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



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阿圓今（17）日在Instagram上傳了一段影片，畫面裡她將短髮綁成雙丸子頭，頭頂戴著一副太陽眼鏡，並穿上米色的細肩小可愛配上黑色短褲，展現出豐滿的上圍與纖細的美腿，凹凸有致的身材曲線讓網友們大飽眼福。

▲阿圓穿上小可愛配上短褲，展現凹凸有致的身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



影片中，阿圓在街上行走，然後與同行友人相撞，接著開始跳起近日流行的舞蹈挑戰，傲人的身材曲線在舞蹈動作下相當引人注目。這段火辣的影片也在短短3小時內吸引了超過30萬次觀看，展現了她驚人的高人氣。

▲阿圓傲人的身材曲線在舞蹈動作下顯得相當火辣。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



阿圓的影片曝光後，馬上引起大批粉絲朝聖，紛紛留言表示「流鼻血是正常的嗎？」、「不好意思有點太辣」、「這麼有誠意的打扮，那一定不會有錯」、「這年度最佳影片」、「這身材真的頂級」、「請問有人知道這片段有多長？我看到現在還沒結束怎麼辦」。