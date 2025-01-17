安心亞：我最愛吃香腸便當！　快閃北車賣女神味「10分鐘搶光」

記者蕭采薇／台北報導

金鐘導演李岳峰帶領《牛車來去》原班團隊，推出新戲《火車來去》。安心亞戲中飾演文秀，在月台上販賣的鐵路便當，場景勾起無數鐵道迷的懷舊情懷。安心亞直言：「我最愛吃香腸便當了！」語帶俏皮地提及自己對簡單卻經典滋味的偏愛。

▲安心亞在《火車來去》中，飾演在月台上販賣的鐵路便當的文秀。（圖／華視提供）

為一償鐵道迷的心願，在農曆春節前夕，《火車來去》推出限定款鐵路便當，17日在臺北車站首賣，現場吸引眾多劇迷與鐵道迷排隊搶購，而《火車來去》主要演員安心亞、許孟哲、張育綺也驚喜現身臺北車站，與粉絲近距離互動，引爆現場氣氛。

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限定鋼盒版鐵路便當大受歡迎，僅用10分鐘便搶購一空。訪談中，演員們也聊到了對鐵路便當的印象，安心亞直言：「我最愛吃香腸便當了！」張育綺笑著說：「我都愛吃，但鐵路便當的白飯特別好吃！」許孟哲則俏皮提議，以後白飯可以留給張育綺，自己則能享受雙主菜。

▲《火車來去》限定款鐵路便當快閃活動，（左起）許孟哲、安心亞、導演李岳峰、張育綺。（圖／華視提供）



這次挑戰全新角色的安心亞笑道：「能夠再次跟李岳峰導演合作，回想起來覺得很珍貴、很開心。」這次，她在《火車來去》中飾演小鎮裡的「小霸王」，個性鮮明又帶點強勢，與《牛車來去》的角色截然不同，農婦的層次更加豐富，讓她在表演中找到了新的突破點。

儘管南部的酷熱天氣為拍攝增添挑戰，但安心亞仍幽默地笑問導演說：「下一次能不能選涼快一點的季節拍戲！」她對這次作品充滿期待，希望觀眾能透過角色感受到小鎮故事的深厚情感與溫暖人情味。

許孟哲談到飾演的角色有福時表示：「有福內心沉穩、真誠，總是默默守護身邊的人。」這個角色情感單純而堅定，他在演繹過程中也花了相當大的心力，許孟哲希望觀眾能感受到有福那種誠摯、慷慨、溫暖，跟著有福一起守護最愛的人。

▲許孟哲加入《火車來去》，飾演情感單純而堅定的有福。（圖／華視提供）

張育綺在《火車來去》中飾演「姊姊文秀的跟屁蟲」文娟，她笑說：「文娟什麼事都找姊姊文秀處理，在文娟的心目中姊姊就是偶像級的女英雄！」文娟的性格儘管看似軟弱愛哭，但張育綺認為她的內心十分勇敢。她還分享了與安心亞從妯娌變姊妹的心情：「這是我人生第一次演妹妹，被安心亞保護的感覺很棒，也很享受這樣的姊妹情。」

▲《火車來去》限定款鐵路便當快閃活動，10分鐘便賣完限定鋼盒版鐵路便當。（圖／華視提供）

《火車來去》故事背景設定於1970至1983年，描繪臺灣從農業社會向工業社會轉型的過程，聚焦鄉村青年為夢想進城打拼的精神，帶出那段充滿變革與希望的時代氛圍。不僅充滿濃濃的在地人情味，還透過細膩筆觸刻畫當時人們的情感與生活。《火車來去》於2月2日起，每週日晚間8點在公視臺語台、10點於華視主頻播出。