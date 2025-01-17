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布魯斯威利失智症息影後首公開現身！　握手致意謝洛杉磯救災員警

記者劉宛欣／綜合報導

69歲的好萊塢影星布魯斯·威利（Bruce Willis）自2022年因罹患失語症、額顳葉失智症而影響認知能力後，便幾乎淡出大眾的視野。自那時以來，布魯斯威利極少出現在公眾場合。然而，近日由於洛杉磯的大火，他首度現身，向救災的警察們致以誠摯的握手和敬意。

▲好萊塢資深影星布魯斯威利因失語症被迫息影，圖為《俠探特攻：全面追緝》劇照。（圖／車庫提供）

▲布魯斯威利退出影壇近3年，在家人的陪伴下專心養病。（圖／車庫提供）

17日凌晨，布魯斯威利和妻子在Instagram上發布了一段黑白影片，畫面中，布魯斯戴著紐約洋基隊的帽子，穿著一套休閒夾克，與多名警察握手並合影。他的神情看起來相當專注，雖然他並未開口說話，但從他的表現來看，依然能感受到他對現場情況的關注。影片中的布魯斯威利和員警們的互動，展現了他對這些救災人員的感激與尊敬。

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▲布魯斯威利向警察致意。（圖／翻攝自布魯斯威利Instagram）

▲布魯斯威利向警察致意。（圖／翻攝自布魯斯威利Instagram）

▲布魯斯威利向警察致意。（圖／翻攝自布魯斯威利Instagram）

影片的文字說明中寫道：「每當遇見第一線人員，布魯斯總是不忘以真誠的握手和一句深情的『感謝您的奉獻』來向救災人員表達敬意，昨天也一如往常，情意滿滿。」而布魯斯的女兒泰拉則在下方留言寫道：「這讓我心裡充滿感動。」

布魯斯威利2022年因患上失語症宣告息影，不料隔年再確診額顳葉失智症。曾有知情人士透露他的近況，稱他的病情已發展到「有時認不出前妻黛咪摩爾（Demi Moore）」，並且隨著病況不斷惡化，他的家人也正在接受「即將發生的事」。

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