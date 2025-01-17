林葉亭85歲失智父「3個月走失2次」　網勸戴追蹤器…她曝爸離家狀態

記者陳芊秀／綜合報導

藝人林葉亭的85歲失智父親自昨日（16）下午3點30分左右離家失蹤，是繼11月走失後，不到3個月再度發生走失情況。目前協尋文分享數將近500，留言串不少網友建議戴追蹤器，她也再度一一回應。

▲林葉亭85歲失智父親昨日下午離家走失，立即報案協尋中。（圖／翻攝自臉書）

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有網友建議為失智父親配戴追蹤器，或是衣服要繡上姓名電話，更有人詢問「他會坐公車嗎？」對此林葉亭回應，爸爸「什麼都沒有帶」，如果坐公車就沒有老人卡，更容易被司機發現是有問題的老人，但是目前還沒有接獲相關消息，有關配戴追蹤器一事，她答道：「我們都有準備，也好幾次都因為有定位器而找回來，這次沒有戴就溜出去了。」

▲林葉亭爸爸身上什麼都沒有帶。（圖／翻攝自臉書）

▲網友建議為失智爸爸戴追蹤器，林葉亭回應都有準備，「這次沒有戴就溜出去了」。（圖／翻攝自臉書）



林葉亭透露，爸爸昨日（16）在家人忙於大掃除時獨自離家，家人發現後隨即報警並展開搜尋。根據監視器畫面，爸爸從住家附近中社路底的進入山區，下午4點30分左右出現在士林區至善路三段150巷附近的內雙溪自然中心，但隨後便失去蹤影。家人已在士林、天母、內湖及周邊山區進行地毯式搜索，至今仍無消息，黃小柔、律師李怡貞、廖家儀等名人都紛紛協助轉發貼文。