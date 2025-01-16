藍委擬提案刪光公視預算　美女主播宋燕旻開嗆「你只配看腥羶色」

記者葉文正／台北報導

立法院國民黨團針對114年度總預算案，以報導偏頗、戲劇竄改歷史等原因，提案刪光文化部補助公視的23億元預算，此舉引起藝文界反彈。而華視美女主播宋燕旻也不忍了，痛批「相信摧毀公視是正確的人，你大概就只配看腥羶色吧，讓人無比痛心跟遺憾。」

▲宋燕旻認為公視預算不該被刪。（圖／翻攝臉書）

宋燕旻擔任新聞工作多年，這次也跳出來評論：「每次看到網友很愛抨擊台灣新聞沒營養、沒有國際觀、沒有正能量，雖然我真心覺得華視新聞很棒，但面對較極端的例子，還是會推薦他們也能去看公視新聞，特別是他們還有手語新聞、越南語、印尼語、泰語新聞。」

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▲宋燕旻從事新聞工作多年。（圖／翻攝臉書）

她也認為，「如果台灣有哪個電視台在貫徹族群融合、關心弱勢、照顧老幼上做努力，除了公視之外我也想不到其他了！公視製作出多少優質的戲劇，《與惡》、《八尺門》等，根本數不完，同時也願意給新導演跟學生平台，學生劇展、人生劇展系列，扶植了許多影視產業的優質工作者；台語台的戲劇與節目，也是為了發展「台語」在耕耘著，更別說小公視的出現，更是讓家長可以安心的給孩子看節目，並且確定是寓教於樂！」

▲她力挺公視做的節目是寓教於樂。（圖／翻攝臉書）

宋燕旻最後更痛批：「公視是台灣氾濫的電視頻道中的一道光，現在有人要把這道光吹熄了，真是台灣巨大的損失！相信摧毀公視是正確的人，你大概就只配看腥羶色吧，讓人無比痛心跟遺憾。」