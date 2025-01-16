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謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索「其實早說明答案」

記者劉宛欣／綜合報導

主持人利菁15日脫口說出謝金燕兒子生父名字，在節目錄影現場引發騷動，隨後連續兩次公開道歉。而謝金燕多年來保護家人隱私，即便是已故的父親豬哥亮生前也曾坦言，身為外公都不知道孩子生父是誰。對此，資深狗仔葛斯齊16日在臉書發文，直言「其實早已說明了答案」。

▲謝金燕小孩的生父話題浮出，葛斯齊發文寫看法。（圖／翻攝／自謝金燕、葛斯齊臉書）

▲謝金燕小孩的生父話題浮出，葛斯齊發文寫看法。（圖／翻攝／自謝金燕、葛斯齊臉書）

葛斯齊16日下午在臉書發文，開頭就直喊「姐姐（謝金燕）的精主究竟是誰？原以為再過4年就能把這謎藏個20年，小孩都28歲了，時間真的過得好快」，接著提到2009年當年小孩才12歲，因此並未曝光正臉照，但他直言：「其實臉型的遺傳，已經早說明了答案！」似乎對於謝金燕小孩生父的身分心裡有數。

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▲謝金燕小孩的生父話題浮出，葛斯齊發文寫看法。（圖／翻攝／自謝金燕、葛斯齊臉書）

▲葛斯齊發文談謝金燕小孩生父。（圖／翻攝／自葛斯齊臉書）

葛斯齊接著回憶起剛入行的時期，每年過年前，報社一定會重點觀察謝金燕，他表示：「一般狗仔出班時間多是配合藝人作息，從下午兩點打獵到下午五點夜鷹計畫都有，唯一最早的班清晨五點就是獻給了謝金燕」。

謝金燕在2009年爆出未婚生子，且當時小孩已經12歲，孩子的爸究竟是誰至今成謎。利菁15日受訪時，提到很討厭猜測單親媽媽的爸爸是誰，接著脫口「光謝金燕的（兒子父親）就猜很久了！有答案了啦，確定了。」當場點出名字，讓現場驚呼連連。察覺情況不對後，她趕緊澄清滅火：「我以為這件事已經公開了。」

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謝金燕, 葛斯齊

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