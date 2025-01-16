廣告出包「禾浩辰被改姓」糗了！本名曝 改名原因被挖：轉型成男人

▲電商廣告出包，禾浩辰被誤寫成「何浩辰」，一旁甚至有他「禾浩辰」的手寫簽名。（圖／翻攝禾浩辰IG／讀者提供／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

禾浩辰本名洪奇翰，出道時曾以求學時綽號「布魯斯」為藝名，2018年正式將藝名改為禾浩辰，星路更加順遂，戲約、商業合作接不完。只不過，禾姓可能在台灣屬很罕見的姓氏，導致他日前竟被知名購物平台改姓。

有讀者收到2024年12月知名電商平台廣告物，禾浩辰為其合作的產品帥露胸肌跟冰塊肌，不料，細看上頭名字，竟然誤寫成「何浩辰」，也許是因為何姓在台灣較為常見，讓製作廣告物的工作人員不小心犯了錯誤。而有趣的是，在「何浩辰」旁邊，還有他親筆簽名版的「禾浩辰」，叫人哭笑不得。

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禾浩辰當初改名時，他認為「浩」字有做大事的感覺，盼擺脫過去外界因《等一個人咖啡》對他「陽光、憨直」的印象，「應該要從男孩轉型成男人了！」取正式中文名還有另一理由，禾浩辰在大陸拍片時，曾有劇組人員見到他時相當「意外」，告訴他：「我還以為布魯斯是外國人，結果一看怎麼不是金髮碧眼！」讓他相當無言。

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