田馥甄突爆：最近會唱大巨蛋！　無預警鬆口演唱會好消息

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后田馥甄今（16日）出席女錶代言記者會，她先前才和Selina、Ella等好姐妹一起去看張惠妹大巨蛋演唱會，每回開唱票房也都爆滿的她，不免也被問到有沒有計劃要在大巨蛋開演唱會，田馥甄對此大方說：「大巨蛋最近會去演唱。」但隨後說是唱商業尾牙。

▲ 田馥甄透露今年會有演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

據了解田馥甄要去的大巨蛋商演，就是鴻海集團的尾牙，此次也是她首次在大巨蛋的演出。至於個人演唱會，田馥甄坦言，當時去阿妹演唱會，「就覺得很大，需要比較動感、比較熱鬧的感覺，像我種型態的歌手，不知道是不適合，所以還在思考。」她表示，這是全新場地，當然值得挑戰，「做一場就能滿足很多歌迷 確實有它的優勢，但暫時對我來說還得考慮一下。」

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不過歌迷也別失望，田馥甄今天透露，目前正在規劃小型演唱會，也是她難得的新嘗試，「可以唱更多、回歸初衷，又有新意這樣。」她表示，當年單飛出第一張專輯的初衷，「是我喜歡唱歌、享受唱歌，我就覺得，回歸到最初的初衷，就是很純粹的唱自己想唱的歌，可能也能跟歌迷透過歌曲、近距離交心接觸，所以今年想回歸初衷，但又有新意。」

▲▼ 田馥甄分享自己想開小型演唱會的原因。（圖／記者黃克翔攝）

不過既然是小型場地，屆時粉絲勢必搶票搶瘋，對此田馥甄說：「為了要克服這部分，我有在設計，就用體力跟你們拼了，多唱幾場！」她盼今年第一季就能向歌迷預告這個好消息，第二、三季有望舉行。