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傑米福克斯睽違10年合體卡麥蓉狄亞茲！　「當場肉搏」嚇壞小孩

記者黃庠棻／台北報導

動作電影《特務再出發》（Back in Action）今（15）日釋出正式預告。《特務再出發》由《老闆不是人》導演塞斯高登執導並與布蘭頓歐布萊恩共同編劇，主演陣容包含好萊塢演員傑米福克斯、卡麥蓉狄亞茲睽違十年後再度合作。

▲《特務再出發》由傑米福克斯、卡麥蓉狄亞茲主演。（圖／Netflix提供）

▲《特務再出發》由傑米福克斯、卡麥蓉狄亞茲主演。（圖／Netflix提供）

《特務再出發》除了是卡麥蓉狄亞茲久違的大螢幕作品，還集結了葛倫克蘿絲、凱爾錢德勒、安德魯斯科特及傑米德梅特里等優秀演員參與演出。

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釋出的正式預告中，原本只是艾蜜莉（卡麥蓉狄亞茲）和麥特（傑米福克斯）一家只是如日常到加油站加油，殊不知來了一群不速之客，讓兩個人只好重拾舊業、大顯身手。麥特手持噴槍、艾蜜莉直接撂倒對手。超殺的絕技直接讓小孩看傻，忍不住提問「你打得過學校裡所有的爸爸嗎？」麥特冷靜地回答「我可以扁全部的人，只是不能同時。」

▲《特務再出發》由傑米福克斯、卡麥蓉狄亞茲主演。（圖／Netflix提供）

▲《特務再出發》由傑米福克斯、卡麥蓉狄亞茲主演。（圖／Netflix提供）

當兩人的身份曝光，無法再繼續安然過生活，身為前臥底特務的兩人只好重出江湖，特務只好再出發，從飛車追逐、槍林彈雨、近身肉搏，到飛機失控撞上冰山也都難不倒艾蜜莉與麥特兩人，而兩人發現原來自己還是當特務的料、寶刀未老，互相撞胸來激勵彼此。

▲《特務再出發》由傑米福克斯、卡麥蓉狄亞茲主演。（圖／Netflix提供）

▲《特務再出發》由傑米福克斯、卡麥蓉狄亞茲主演。（圖／Netflix提供）

不只是特務重出江湖，也是傑米福克斯與卡麥蓉狄亞茲兩人合作再度重出江湖。《特務再出發》1月17日Netflix全球正式上線。

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傑米福克斯, 卡麥蓉狄亞茲, 特務再出發

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