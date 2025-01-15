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卡麥蓉狄亞重返影壇　《特務再出發》爸媽身手超殺

卡麥蓉狄亞（右）與傑米福克斯（左）飾演回歸平凡生活的臥底特務，專心帶小孩，現在決定重出大戰一場。（Netflix提供）

▲卡麥蓉狄亞（右）與傑米福克斯（左）飾演回歸平凡生活的臥底特務，專心帶小孩，現在決定重出大戰一場。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

卡麥蓉狄亞（Cameron Diaz）在息影近10年後，終於決定以Netflix電影《特務再出發》（Back In Action）重返影壇。過去對於動作片並不陌生的她，表示就如同原文片名所暗示的那樣，也該是時候大顯身手了。 

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「我當時看到原文片名時，我想，這叫什麼？『Back In Action』我心想，『喔，我還真的覺得跟劇中人很接近耶！」卡麥蓉狄亞說，對於再拍動作戲，有點緊張、有點興奮，「但這些都是我做過的事情，畢竟我拍了這麼久的戲，充其量只是需要一點時間去喚醒肌肉的記憶，當然感覺還是有點不同。」

至於跟電影男主角傑米福克斯（Jamie Foxx）的緣分，她說息影前最後一部片是跟他一起合作，如今復出的第一部電影也是跟他一起完成，「他太棒！太專業，太隨和，也太有才華，只要可以跟他一起工作，就會非常有趣。」

《特務再出發》有各種刺激場面，包括發生在飛機上的驚險動作。（Netflix提供）

▲《特務再出發》有各種刺激場面，包括發生在飛機上的驚險動作。（圖／Netflix提供）

《特務再出發》敘述艾蜜莉與麥特，看似普通到不行的一對父母，卻竟然擁有矯健的身手，直接把不懷好意的殺手打掛，讓他們的小孩目瞪口呆。原來他們是退出江湖多年的臥底特務，別無選擇，只好再次出馬。無論是飛車追逐、槍林彈雨、近身肉搏，甚至飛機失控撞上冰山，也都難不倒艾蜜莉與麥特兩人，發現原來自己還是當特務的料！

「我覺得《特務再出發》最有趣的部份，就是有幽默、有動作、但最重要的是也是讓父母親有機會，可以與小孩一起收看這部片，然後對著小孩說，『聽好，我們也是一般人。除了讓你們在同學面前很丟臉以外，我們也有超能力，我們只是選擇當家長、讓你們的一切變得更好過。但其實我的內心深處是很豐富的！」

傑米福克斯則說電影觀眾，在某個程度上與自己都像是一家人，「所以我們會給大家一些熱鬧的東西，可以安心坐在家裡吃爆米花，好好享受這場娛樂。」

艾蜜莉與麥特看似普通到不行的一對父母親，原來是退出江湖多年的臥底特務。（Netflix提供）

▲艾蜜莉與麥特看似普通到不行的一對父母親，原來是退出江湖多年的臥底特務。（圖／Netflix提供） 


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鏡週刊, 卡麥蓉狄亞, 特務再出發

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