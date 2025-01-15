李威5年前罕見公開露面！ 出席她的告別式…返台賣高價茶具拒接戲

記者陳芊秀／綜合報導

44歲藝人李威因涉及台北市大安區去年（2024）一起精舍殺人案，二度被列為證人傳喚約談，引發社會議論。他因演出偶像劇《吐司男之吻》、《放羊的星星》'《海派甜心》爆紅，但已經淡出台灣戲劇圈近11年，而5年前罕見公開露面，是出席導演楊冠玉告別式。

▲李威5年前罕見公開露面，與女星張本渝出席導演楊冠玉告別式。（圖／資料照／攝影中心）

李威2020年7月出席《我的秘密花園》導演楊冠玉的告別式。他穿一身黑色T恤現身告別式，受訪時表示，以前（2000）演過楊冠玉擔任製作人的戲劇《天使少年》，「當時她還不是導演，冠玉姐算是我的恩師，不管人在哪都應該要來送她」。當時他留著中長髮，身形消瘦，看待恩師離世，當時回應「我對這一塊看得比較開，每個人終究會有這一天，我們一定要把自己照顧好好的。」並說外人對楊冠玉的印象是比較嚴厲、嚴肅，但他說：「其實她人特別好，特別善良。」

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而李威是台灣偶像劇崛起時走紅的男神之一，曾與林佑威組成男子團體WEWE。他一度轉戰大陸市場，開設抖音帳號，吸粉3.8萬人，不過2020年之後就沒有更新動態。週刊曾報導他疫情後回台灣賣高檔茶具、翡翠，並潛心修佛，婉拒接戲，販售的高級茶具一組就要上百萬元，如今因精舍殺人案名字再成各界焦點，大陸網友也在抖音帳號留言關心。

▲李威賣高級茶具。（圖／翻攝自臉書／張烜榮）