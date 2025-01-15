男星追星林昀儒成功！　合體鄭怡靜「哭訴搶不到票」她一聽笑了

記者黃庠棻／台北報導

曾在電影《緝魔》中飾演殺人魔的吳翔震勤練桌球3年，透過球館老闆兼教練潘信樺引薦，跟奧運獎牌得主林昀儒相見歡，並與鄭怡靜展開深度對談。在對談中，幽默的吳翔震還逗得鄭怡静大笑。

▲吳翔震曾演出電影《緝魔》。（圖／記者黃克翔攝）

吳翔震練習桌球3年，被教練大讚全身擁有桌球靈魂，很有天份，對方表示「原本不想教的，因為學生太多，沒想到看到吳翔震在無師自通的情況下，能使用出許多桌球的技能，後面才決定繼續教！」

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▲吳翔震與桌球教練感情非常好。（圖／經紀人提供）

因緣巧合之下，吳翔震跟桌球教練上課的球館，剛好變成林昀儒、鄭怡静拍攝廣告的外景。吳翔震一見到鄭怡静，第一個反應就是分享搶票困難，透露自己每次想買WTT世界桌球賽門票，都很難搶，跟周杰倫演唱會的門票ㄧ樣難搶，讓鄭怡静一聽馬上表示贊同。

▲吳翔震合體鄭怡靜。（圖／經紀人提供）

隨後，吳翔震突發奇想對著鄭怡靜說道「我跟教練去當妳的『陪練』好了，這樣就能看到妳比賽了。」讓鄭怡静聽了馬上失聲大笑，還把她的私人球拍給他試握欣賞，親民的模樣讓他直呼「怡静學姐人超隨和，我竟然摸到奧運獎牌得主的球拍，我不洗手了。」

不僅如此，吳翔震在接觸林昀儒後，大讚對方「態度很靦腆、謙卑」，還強調「小林同學本人比電視上看起來更年輕」跟兩位奧運得主接觸後，她也忍不住表示「我已經錯過打桌球世界錦標賽的機會，現在的目標是，如果能參加社區桌球賽，爭奪冠軍寶座，就很開心了」。

▲吳翔震合體林昀儒。（圖／經紀人提供）

吳翔震3年前開始拜師學桌球，當時是為了減脂瘦身，舒壓，拍戲時，在鏡頭前更帥氣，沒想到3年來，桌球成為他網購以外，最大的興趣與抒壓的管道，目前擁有10支以上的球拍收藏。