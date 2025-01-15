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愛莉莎莎大方脫了！取得瑜珈師證照「身材變化」…唯一遺憾在胸部

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎去年（2024）12月成功取得國際瑜伽教師資格，昨日（14）在YouTube頻道發表最新影片，暢談結束200小時瑜伽師資培訓後的變化。雖然她曾在台灣學習瑜伽長達4年，但發現當時所學的動作體式存在錯誤。此外，她發現自己身材變好，但胸部變小了，成為唯一的遺憾。

▲▼愛莉莎莎取得瑜珈教師證照，分享身材變化。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛莉莎莎赴尼泊爾學習取得瑜珈教師證照，分享身材變化。（圖／翻攝自YouTube）

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愛莉莎莎在影片中分享了她在尼泊爾學習瑜伽的經驗，指出當地瑜伽與台灣或西方的教學方式截然不同。尼泊爾的瑜伽注重傳統，結合冥想與呼吸，強調整個人身心的平衡，而台灣偏向西化後的瑜珈，更多是以伸展與鍛鍊為主。

經過一個月的瑜伽師資培訓課程後，愛莉莎莎發現自己過去所學的瑜伽體式存在不少錯誤，如今整個人無論在身體還是心理層面都發生了顯著改變。她提到，身材曲線更明顯，腰部變細，臀部也更加緊實，甚至出現了「屁股蛋」的線條。

▲▼愛莉莎莎取得瑜珈教師證照，分享身材變化。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼愛莉莎莎取得瑜珈教師證照，分享身材變化。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛莉莎莎練瑜珈，身材曲線變好。（圖／翻攝自YouTube）

愛莉莎莎表示，最令她滿意的改變是肩膀線條更立體，形成直角肩，同時O型腿也有所改善。她提到，以前因為在意雙腿形狀，拍照時總是以雙腿前後站立來掩飾，但現在雙腿已經可以靠攏，「現在應該沒有人會特別講說我有O型腿，除非你真的刁到很細。」

不過，愛莉莎莎也坦言有一點遺憾，就是胸部的變化。由於一整個月每天長時間穿著運動內衣，她發現胸部從C罩杯縮小到介於A與B之間。她提醒大家，運動內衣應該僅限於運動時穿著，因為長時間的壓迫可能會導致胸部變平。

▲▼愛莉莎莎取得瑜珈教師證照，分享身材變化。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼愛莉莎莎取得瑜珈教師證照，分享身材變化。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛莉莎莎表示唯一遺憾是感覺胸部變小。（圖／翻攝自YouTube）

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