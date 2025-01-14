向佐結婚6年「郭碧婷看過許多我脆弱一面」　寫文表達愛意：很感謝

記者張筱涵／綜合報導

香港藝人向佐和郭碧婷結婚邁入第6年，在最新一集陸綜《太陽市集》中，不僅談到對市集的喜愛，更大方提及與老婆郭碧婷的甜蜜婚姻生活，展現夫妻間的深厚感情。

▲向佐稱讚郭碧婷是非常偉大的妻子。（圖／翻攝自微博／腾讯视频太阳市集）



在與主持人相見前，向佐被問及是否常逛市集時，笑著說：「當然有！郭碧婷小姐特別喜歡逛市集，我們是夜市夫婦。」他還提到自己對市集的喜好：「我喜歡一些金銀銅的小擺件和小零食，還有好吃的特色食物。」

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另外，向佐在節目中也表達了對郭碧婷的深深感謝。他提到，自己會經常對老婆和孩子表達愛意：「老婆很辛苦，她是一個非常偉大的老婆。我很開心，（最近一次表達愛意）是昨天，我寫了一些小文章，說我愛她。」此外，他還提到希望未來能蓋一間房子給老婆和孩子，展現對家庭的承諾。

▲向佐常向郭碧婷表達愛意，還會寫短文告白。（圖／翻攝自微博／腾讯视频太阳市集）



當主持人謝娜問及是否會讓郭碧婷看到他脆弱的一面時，向佐坦言：「會，她看過我最脆弱的一面，甚至比我父母看過的還多，我什麼都跟她說，可能外界覺得我們感情不怎麼樣，但我們真的挺好的。」

▲向佐和郭碧婷婚姻邁入第6年，時常公開向妻子表白。（圖／翻攝自微博／向佐JackyHeung）