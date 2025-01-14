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才剛拿金曲獎　孫盛希突宣布將暫離台灣...原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后孫盛希與小男孩樂團近日在《2025超級巨星紅白藝能大賞》上帶來了精彩絕倫的演出。孫盛希與畢書盡首度合作，演唱了全球熱門的唱跳神曲〈APT.〉，引爆現場氣氛。孫盛希興奮表示：「第一次和Bii前輩一起演出，很興奮！大家尖叫聲很大，我們準備的內容有大跳、有飆高音，跟舞者的默契也很順，玩的很爽快！」

▲▼孫盛希、小男孩樂團登上《紅白》。（圖／滾石提供）

▲孫盛希、小男孩樂團提早拜年。（圖／滾石提供）

首次參與紅白的小男孩樂團，帶來了影集《影后》兩首歌曲，瞬間炒熱全場。主唱米非表示，聽到台下歌迷一起大合唱還有尖叫鼓掌，是他堅持往前的最大動力。團長昌哥則開心直呼：「鬆了一口氣！」他分享，看到自己出道時的訪問，發現自己當時對樂團的規劃，要一步步走向小巨蛋，「看到這幾個字就汗顏，還好在出道十週年之際達成目標。」

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孫盛希在舉行完北流個人演唱會後，仍忙於工作中，直言把自己逼太緊，「所以我終於要讓自己放個假！已安排出國短休和寫歌。」至於新年新希望，孫盛希期盼2025年自己和身邊的人都順心、健康、賺大錢，「也想嘗試之前沒做過的事，想放一個月的長假，獨自飛往歐洲展開美食之旅。」孫盛希表示已有幾首單曲正在製作、等待發行，迫不及待讓新作品問世：「還有許多朋友希望我到高流再開一場演唱會，期許今年若有機會可以在南部辦一場。」

▲▼孫盛希、小男孩樂團登上《紅白》。（圖／滾石提供）

▲孫盛希、小男孩樂團登上《紅白》。（圖／滾石提供）

小男孩樂團也透露近期工作量大增接到許多商演尾牙，吉他手漢斯感動表示：「網路上看到大家翻唱之外，吃飯時也會聽到餐廳播我們的歌，讓我們更有動力繼續創作。」昌哥驚訝地說：「在沒發新專輯的情況下真的很驚喜！」直言像回到出首張專輯時的新鮮感。至於過年規劃，昌哥將帶家人前往留學過的紐約旅行、米非計劃帶爸媽到紅葉溫泉放鬆、漢斯則是回鄉與家人相聚外，也尋找十週年新專輯的創作靈感，身兼多職的鼓手阿中則是與家人圍爐後就要繼續工作。

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