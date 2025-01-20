小孟老師／1月20日星座運勢　魔羯別怕感情關「會找到平衡」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：保持謙遜行為
感情：美好身心和諧
財運：享受物質生活
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：加強共同合作
感情：重視未來幸福
財運：控制投資金額
幸運色：綠色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：接受新的邀約
感情：聯繫親朋好友
財運：空閒時間賺錢
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
工作：堅持原則誠信
感情：找到兩人平衡
財運：賺得盆滿缽滿
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：接受市場回饋
感情：踏上真愛冒險
財運：選擇定存方案
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：扮演調解角色
感情：美好即將成真
財運：資產增值利益
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：人際關係圓滑
感情：重視親友意見
財運：收藏升值賺錢
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：射手
工作：面臨新的考驗
感情：祈禱幸運發生
財運：避免高估價值
幸運色：金色
貴人：射手
小人：獅子
工作：持續提高競爭
感情：父母深度溝通
財運：財富不斷增長
幸運色：紫色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【火象星座】
工作：善於化解糾紛
感情：握有珍貴幸福
財運：外出便宜採買
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：謙虛婉轉必修
感情：想要單身寧靜
財運：旅行時賺外快
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：提高服務名聲
感情：放下心中期待
財運：財源收穫豐厚
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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