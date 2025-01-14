▲黃露瑤日前發生車禍，後車未煞車猛烈撞上來。（圖／翻攝黃露瑤IG／黃露瑤提供）

圖文／CTWANT

年末不平靜，屬龍的黃露瑤，在本命年末發生小追撞。日前她開車回家路上，剛下交流道停等紅燈，後方的車竟毫無煞車直接撞上來，對方嚴重車損，車頭全毀，前座安全氣囊炸出，事故照令人觸目驚心。

事發在1月2日深夜，黃露瑤開著愛車「大黑寶」在回家路上，剛下交流道，停等紅燈，毫無預期的狀況下，突然被後方的計程車猛烈撞擊，讓黃露瑤嚇了一大跳，她形容：「人生第一次發生這樣的車禍，當下一邊拍照記錄，手一邊發抖。」

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後車車頭構造嚴重變形，引擎蓋凹陷，裡頭機械設備都撞出來，黃露瑤下車看到慘況，心情十分複雜，「我想大哥應該比我更驚嚇，因為他兩個安全氣囊都爆開了，車子幾乎毀損，滿令人擔心的，好險他人平安沒事。」據了解肇事的司機當時車上沒有乘客，也是準備回家路上，因疲勞駕駛未注意路況燈號，沒減速直接撞上她的車，幸好雙方都沒有受傷。

▲後車車頭全毀、氣囊炸出，黃露瑤跟後車駕駛都受到嚴重驚嚇，還好人都沒有受傷。（圖／黃露瑤提供）

雖然自己的愛車「大黑寶」也有車損，黃露瑤很將心比心，覺得對方也受了驚嚇，「事發當下大哥一直道歉，態度非常好，隔了一天還有致電關心我的狀況。」她也感謝愛車「大黑寶」好好地保護著她，目前車子進場維修，後續的車損修繕交由保險公司處理。

還好當天弟弟回到台灣，剛下飛機馬上來陪她處理事故，她處理完事情，趕緊聯繫人在南部的爸爸黃西田報平安。當晚她心有餘悸，嚇到睡不著也睡不好，隔天立刻帶著蘋果去廟裡拜拜收驚，祈求2025年能平平安安。

「大黑寶」預計可能要農曆年後才能修好，黃露瑤很樂觀，暫時都搭大眾運輸也不錯，「我滿喜歡坐捷運，看看風景看看人，尤其塞車時間，捷運絕對是我第一首選。」過去她跟朋友碰面，都是她開車載朋友，現在換朋友騎車到捷運站接她，「我都開玩笑跟她們說，終於換妳們接我了吧」。

而黃露瑤日前客串爸爸黃西田主演的《阿榮與阿玉》，第一次跟爸爸對戲，她笑說：「戲裡的輩分，我要稱呼他『阿公』，是滿特別的經驗。」當時她一到嘉義劇組，黃西田帶著她認識劇組同事，導覽片場跟飯店，「好像學長帶學妹認識校園的感覺」。

▲黃露瑤客串《阿榮與阿玉》，第一次跟爸爸黃西田演對手戲。（圖／翻攝黃露瑤IG）

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