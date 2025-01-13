松本人志極樂趴「中居正廣認了在場」！　日媒再爆驚人醜聞

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星中居正廣近日因性醜聞風波成為輿論焦點，他於9日親口承認曾與女性發生糾紛，並為此公開道歉。然而，雖然他支付了高達新台幣2千萬元的和解金，卻又被日媒《週刊文春》再度加碼爆料，指出他曾參與綜藝天王松本人志的五星級飯店聚會，該聚會涉及性侵疑雲，令中居的回歸演藝之路更加渺茫。

▲中居正廣認了松本人志的「性朝貢」聚會上，自己也在場。（圖／翻攝自X）

松本人志於2023年12月被控指使後輩藝人小澤一敬邀請女性參與聚會，並涉嫌性侵。松本人志為此把《週刊文春》告上法庭，提起5.5億日圓的訴訟，但最終於去年11月撤告。根據《週刊文春》最新報導，2015年9月的一場「性朝貢」宴會中，不僅有松本人志與小澤一敬，還包括節目企劃和中居正廣等人。對此，中居正廣透過代理人坦承：「那個時期曾在那個場所和女性聚餐。」

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▲中居正廣事業大受打擊。（圖／翻攝自X）

事件爆發後，中居的演藝事業大受影響，廣告代言、節目錄製接連被撤換，甚至已錄製的畫面也被刪除。日媒指出，日本電視台在播出《世界上讓人吃驚的新聞》特別節目時，刪去中居的片段後，收視率反而提升，引發觀眾好奇。同時，贊助商們也相繼撤下中居出演的廣告，令他的復出演藝圈更加困難。