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南韓觀眾對《魷魚2》最嚴苛！　導演嘆：回家卻得不到安慰的感覺

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣影集《魷魚遊戲2》自上線以來，已連續兩周登上全球TOP10榜單的第一名，更席捲了93個國家的TOP10排行榜，展現出驚人話題度。然而，與全球盛況相比，南韓本地觀眾對該劇的評價卻兩極分化，引發熱烈討論。就連導演黃東赫也感嘆「韓國的評價最嚴苛，希望能獲得更多支持」。

▲▼《魷魚遊戲2》討論度最高角色揭曉。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

▲《魷魚遊戲2》一上線就掀起現象級追劇風潮。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

根據韓媒報導，黃東赫導演近日接受採訪時，坦言希望能獲得更多來自韓國觀眾的支持。他感謝全球觀眾對《魷魚遊戲2》的熱愛，表示：「除了感謝，真的不知道該說什麼。儘管各種評價都很重要，但最終能看出作品受歡迎的方式還是以收視時間來衡量，而全球各地這麼多人都喜愛這部劇，等待它的推出，讓我深感榮幸。」

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▲黃東赫導演近日接受訪問，提及南韓觀眾對作品最嚴苛。（圖／翻攝自韓網）

▲黃東赫導演近日接受訪問，提及南韓觀眾對作品最嚴苛。（圖／翻攝自韓網）

黃東赫進一步表示：「在這個內容百花齊放的時代，能讓一部韓國本土作品得到全世界的喜愛，並登上全球第一，實在是個奇蹟。尤其是以韓語呈現的內容能在93個國家拿下第一，這讓我忍不住想，未來即使我再製作什麼作品，也未必能再創造這樣的奇蹟。」

不過，黃東赫也不禁提到心中的遺憾：「我覺得韓國（觀眾）的評價是最嚴苛的。回到自己的家鄉，卻感覺不到安慰的感覺。我真的希望能獲得更多支持。」

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