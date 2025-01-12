視網膜爆遭主播排擠！空降華視突「閃辭」...內幕全說了

▲視網膜鬆口談辭職內幕。（圖／翻攝自視網膜臉書）

圖文／CTWANT

擁有流利的口條的網紅視網膜（陳子見），過去經營《眼球中央電視台》頻道，針對新聞進行評論，累積百萬粉絲訂閱，而他更在23歲時曾空降電視台擔任新聞主播，但不到一年就閃辭引發熱議。如今他也在節目中鬆口當年離開的真正主因。

視網膜2018年空降華視成為午間黃金時段史上最年輕主播，初試啼聲獲得觀眾極高的評價，沒想到不滿1年就閃辭主播台不再播報新聞，當初更有傳出是因收視率不佳、違反內規接業配、遭到台內其他主播排擠等因素，如今事隔6年，視網膜近日鬆口親吐當初離開華視的主因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

視網膜近日作客YouTube頻道《唐陽雞酒屋》談起這段職涯，直言如果自己是以現在30歲的靈魂就不敢嘗試。他表示，那時候會離開華視的主播台，坦言是因為去了一趟東京，2018年11月，他與友人到東京旅遊，看著楓葉悟出了人生道理，他不斷反覆自問，「為什麼我要一直在一個自己覺得可能不會再進步的環境裡面」，他事後毅然決然離開華視。

另外，唐綺陽更單刀直入表示，「主播是一個宮鬥很厲害的職業」，視網膜則否認，「我覺得是成就感，沒有讓我覺得（有）很多，那個時候還年輕麻，23歲，就覺得人生在30歲之前要去多看多學」！

視網膜當年以23歲的年紀，成為該電視台午間黃金時段最年輕的主播，雖然掀起不少爭議，但飽受觀眾好評，但是才9個月的時間就急流勇退，近年他轉戰電視節目主持，沒想到就獲得金鐘獎入圍肯定，讓他感到相當驚喜。

延伸閱讀

▸ 他賓士停車格內竟被開「雙單」 網狠酸：快過年了

▸ 婆婆做的蛋糕害死3人！媳婦案發前「上網搜尋砒霜」 疑麵粉下毒被逮

▸ 原始連結