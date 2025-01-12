ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

視網膜爆遭主播排擠！空降華視突「閃辭」...內幕全說了

▲▼ 。（圖／）

▲視網膜鬆口談辭職內幕。（圖／翻攝自視網膜臉書）

圖文／CTWANT

擁有流利的口條的網紅視網膜（陳子見），過去經營《眼球中央電視台》頻道，針對新聞進行評論，累積百萬粉絲訂閱，而他更在23歲時曾空降電視台擔任新聞主播，但不到一年就閃辭引發熱議。如今他也在節目中鬆口當年離開的真正主因。

視網膜2018年空降華視成為午間黃金時段史上最年輕主播，初試啼聲獲得觀眾極高的評價，沒想到不滿1年就閃辭主播台不再播報新聞，當初更有傳出是因收視率不佳、違反內規接業配、遭到台內其他主播排擠等因素，如今事隔6年，視網膜近日鬆口親吐當初離開華視的主因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

視網膜近日作客YouTube頻道《唐陽雞酒屋》談起這段職涯，直言如果自己是以現在30歲的靈魂就不敢嘗試。他表示，那時候會離開華視的主播台，坦言是因為去了一趟東京，2018年11月，他與友人到東京旅遊，看著楓葉悟出了人生道理，他不斷反覆自問，「為什麼我要一直在一個自己覺得可能不會再進步的環境裡面」，他事後毅然決然離開華視。

另外，唐綺陽更單刀直入表示，「主播是一個宮鬥很厲害的職業」，視網膜則否認，「我覺得是成就感，沒有讓我覺得（有）很多，那個時候還年輕麻，23歲，就覺得人生在30歲之前要去多看多學」！

視網膜當年以23歲的年紀，成為該電視台午間黃金時段最年輕的主播，雖然掀起不少爭議，但飽受觀眾好評，但是才9個月的時間就急流勇退，近年他轉戰電視節目主持，沒想到就獲得金鐘獎入圍肯定，讓他感到相當驚喜。

延伸閱讀
他賓士停車格內竟被開「雙單」　網狠酸：快過年了
婆婆做的蛋糕害死3人！媳婦案發前「上網搜尋砒霜」　疑麵粉下毒被逮
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好…鄰居家燒成灰燼

陸男星淪豬仔鬧大了！詐團壓力爆棚「出清人質中」　知情人士爆內幕

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

台女星假稱遊學「真伴遊陪睡」　許聖梅1提示揭身份…爆料者是她

鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家

小S大女兒又要離開了！合照露不捨表情…網歪樓：這膚況只有18歲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

視網膜, 華視, 排擠, 周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 隋棠結婚10年當街放閃尪！　「甜蜜散步」親密合照曝光
  2. BL劇開車直接開到底！陳峻廷張哲偉「運動畫面」家人全看過
  3. 百萬網紅DK曝不生小孩主因！「她的身體她說了算」寵妻發言萬人讚爆
  4. 單親《星光》女星挺鬼鬼未婚生女！　見網評傻眼：原始人腦袋
  5. 徐懷鈺牽線大S、具俊曄！　「公開20年前往事」小S一聽：妳有很大的功勞
  6. 玉兔媽轉普通病房PO文報平安！　「搭輪椅翻車腦出血」近況曝
  7. 前妻許允樂甜認姐弟戀！　張兆志遭諷「離婚大師」丟照片反擊4字
  8. 攔不住蕭敬騰放閃！台下大喊「林有慧我愛妳」　他親自答：我老婆說謝謝
  9. 主持節目遭排擠！「任毒蛇爬入褲」陳宥心事後被冷凍…幕後黑手是她
  10. 男星遭霸凌終止演戲　跑外送「客人一段話」讓他破防⋯登上金馬

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366