首度四團共演　崔榮晙見昔日選手暖心喊「別再怕我了」

記者葉文正／台北報導



編舞家崔榮晙與所屬舞團TEAM SAME、台灣女團GENBLUE幻藍小熊、韓國女團FIFTY FITFY、《SCOOL》出道團SEVENTOEIGHT，11日將在《WE ARE 我們的除夕夜》四團共演，今天下午進行媒體記者會，場面盛大。崔榮晙再次見到昔日節目中的選手，趕緊溫暖喊話：「我們現在已經不是老師跟學生關係，請不要再害怕我了！」

▲GENBLUE幻藍小熊熱情演出。（圖／三立提供）

再度來到台灣陪觀眾度過新年，崔榮晙表示榮幸和開心，大讚台灣美食真的非常好吃；FIFTY FITFY則是第一次來到台灣，感激之餘，也希望下次再來台時，會是能力更加成長的狀態，而跟幻藍小熊、SEVENTOEIGHT同樣表示榮幸能一同合作。

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▲四團共演規模龐大。（圖／葉文正攝）

幻藍小熊成員Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄及Nico，並由XXIN擔任隊長，今天五人以藍白造型現身，現場被工作人員讚嘆，幻藍小熊對每次造型都很用心，永遠不會讓人失望。

▲FIFTY FIFTY。（圖／三立提供）

雖說是第一次在台灣舞台演出，但崔榮晙讚嘆台灣的工作人員，在細節上相當要求，敬業態度令他感同身受。而崔榮晙這次帶來的舞團TEAM SAME中，有一位成員裴宇率是《SCOOL》的選手，當時沒有順利出道，但被吸收進他的舞團當中，實力也已經受到老師肯定。

▲崔榮晙+TEAM SAME。（圖／三立提供）

從節目《SCOOL》出道的SEVENTOEIGHT，成員包括：陳麒文 、帝翁、美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔、朴鎭佑，出道僅僅一個月，就站上跨年舞台，這次《WE ARE 我們的除夕夜》又與三組前輩一同共演，隊長陳麒文代表發言：「很開心可以跟這麼多厲害的前輩合作，也希望藉由這次演出，學習到前輩們的優點。」

▲SEVENTOEIGHT人氣旺。（圖／葉文正攝）

崔榮晙笑說，昨天（10）來台後遇到SEVENTOEIGHT，第一反應其實是感到很抱歉：「因為參賽期間，對他們要求比較嚴格，昨天遇到他們的時候，一直打招呼，但成員們都一直往後退！」笑說出道以後，對他來講，就已經是同事關係，不再是老師和學生，不用這麼拘謹沒關係，而對他來講，進步最多的成員是朴鎭佑。

《WE ARE 我們的除夕夜》11日晚間在台北流行音樂中心錄影，四團經過昨日（10）彩排已培養好默契。其中，FIFTY FITFY的老么ATHENA為台韓混血，也是KPOP史上第一個瑞典籍偶像，這次他們將在《WE ARE》上演唱華語歌，改編自他們的韓語歌曲〈Push Your Love〉，FIFTY FITFY表示，這是為華語圈粉絲準備的，第一次演唱就獻給《WE ARE》。