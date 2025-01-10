張藝興「吸氧」照被酸：有必要？　粉絲怒出征還原真相

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星張藝興曾是南韓天團EXO一員，2022年約滿離開SM娛樂，回到家鄉積極發展個人事業，並設立個人工作室，擁有相當多的死忠粉絲。近日他接受官媒《央視》採訪，影片中記錄了他在後台因為太過勞累而吸著氧氣的模樣，讓粉絲感到心疼，但也被娛樂博主質疑「需要嗎？」馬上引起大批粉絲圍剿。

▲張藝興近年事業重心都在故鄉。（圖／翻攝自張藝興工作室微博）

娛樂博主「叫我老伯」擁有超過500萬的粉絲，10日在微博曬出張藝興吸氧的截圖，寫下「張藝興這在幹嘛，走個機場需要吸氧嗎？」後有粉絲憤怒指控，解釋張藝興吸氧的地點不是在機場，而是話劇的後台，而且他當時連續演出6場，在台上站滿了兩小時，配合劇情經歷了很大的情緒起伏，才會體力不支需要吸氧。

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▲張藝興吸氧的截圖。（圖／翻攝自微博）

該貼文底下有留言跟著吐槽「興仔這是在青藏高原開唱吧？」但更多的是粉絲憤怒出征，留言「話劇連撐了六場，兩小時站滿，情緒起伏波動太大，是個鐵人也不行吧」、「這是話劇舞台的後台，不是機場，造謠要負責任的」、「央視出的視頻（影片）你都敢造謠啊」、「看清了再說」、「眼睛不行就去配個眼鏡」。