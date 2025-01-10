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BLACKPINK Lisa愛得高調！放閃情侶錶「神秘手入鏡」　網嗨：LV三公子？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK泰籍成員Lisa與緋聞男友LVMH集團三公子Frédéric Arnault（弗雷德里克阿爾諾）感情升溫，兩人雖沒正式認愛，但經常被拍到同遊。近日，她在IG更新一系列照片，又貼出多張LV包包的照片，其中還有一名疑似為男生的手入鏡，愛得越來越大方，也讓粉絲驚呼「男友視角」、「好幸福」。

▲▼ BLACKPINK Lisa愛得高調！放閃情侶錶「神秘手入鏡」　網嗨：LV三公子？。（圖／翻攝自Lisa官方IG）

▲Lisa疑似放閃一系列「男友視角」照片。（圖／翻攝自Lisa官方IG）

▲Lisa疑似放閃一系列「男友視角」照片。（圖／翻攝自Lisa官方IG）

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Lisa跨年時返回家家鄉泰國演出，她在ICONSIAM購物中心廣場跨年表演壓軸演出，被眼尖的粉絲抓包緋聞男友、LVMH集團三公子Frédéric Arnault（弗雷德里克阿爾諾）就在台下觀眾群中看她演出。兩人感情升溫，她10日加碼分享這段時間旅遊的日常照，每張都笑得甜蜜、幸福，令粉絲猜測掌鏡人應是男友。

▲▼ BLACKPINK Lisa愛得高調！放閃情侶錶「神秘手入鏡」　網嗨：LV三公子？。（圖／翻攝自Lisa官方IG）

▲▼ BLACKPINK Lisa愛得高調！放閃情侶錶「神秘手入鏡」　網嗨：LV三公子？。（圖／翻攝自Lisa官方IG）

▲▼ BLACKPINK Lisa愛得高調！放閃情侶錶「神秘手入鏡」　網嗨：LV三公子？。（圖／翻攝自Lisa官方IG）

▲Lisa釋出的照片還有「神秘手入鏡」，引來猜測是男友。（圖／翻攝自Lisa官方IG）

不僅如此，其中一張照片，Lisa緊抱著LV的包包，還曬出一張價值不菲的寶格麗情侶錶的合照，神秘男的手入鏡，立刻引起猜測該隻手的主人應是弗雷德里克阿爾諾，粉絲湧入IG留言區朝聖，並寫下「可愛」、「妳幸福就好」、「好想知道手的主人是誰」。

Lisa自2022年7月傳出與LVMH集團三公子Frédéric Arnault（弗雷德里克阿爾諾）交往後，兩人從未正面回應緋聞，但數度被拍到同框，近一年更是愛得大方，Frédéric Arnault經常愛相隨陪著她巡演。不僅如此，她日前發的新歌〈Moonlit Floor〉歌詞提到「綠眼法國男孩讓我著迷」，也被外界視為放閃男友，小倆口感情甜蜜蜜。

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