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洛杉磯狂燒！ONE OK ROCK主唱TAKA也遭殃　避難畫面曝「急求1事」

記者蔡宜芳／綜合報導

美國加州洛杉磯7日發生大規模野火，造成濃煙籠罩、大量房屋損毀，甚至有不少明星的豪宅都毀於一旦。而日本樂團ONE OK ROCK的主唱TAKA也正好住在災區，他9日透過影片表示正在避難，也請求外界「別再傳訊息」。

外送用▲▼洛杉磯狂燒！ONE OK ROCK主唱TAKA也遭殃。（圖／翻攝自Instagram／10969taka）

▲TAKA在避難前不久才分享目擊的火光。（圖／翻攝自Instagram／10969taka）

TAKA 9日在Instagram上傳避難中的影片，表示自己的住家附近發生火災，目前已經被通知要撤離，並補充說：「想向正在觀看這段影片的人拜託一件事，如果訊息太多，我手機充不了電，Wi-Fi也可能中斷，甚至可能會因為沒電而被強制關閉，所以我希望能儘量節省電力，請各位關心我的人暫時不要給我發訊息，現在我沒事，如果有需要幫忙，我會主動聯絡大家。」接著也用英文再度向網友說明情況。

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▲▼洛杉磯狂燒！ONE OK ROCK主唱TAKA也遭殃。（圖／翻攝自Instagram／10969taka）

▲TAKA上傳影片報平安。（圖／翻攝自Instagram／10969taka）

TAKA的影片發出後，引來許多粉絲關心留言，「希望火能趕快熄滅」、「昨天看到新聞好擔心，希望一切沒事」、「幸好你沒事」、「祈求一切平安，大家都要小心」。而TAKA上傳影片後的一小時，也再度補充留言：「就算我家燒掉了，我也沒被燒到，所以沒事！」

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