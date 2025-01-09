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「真人版孤兒怨」娜塔利亞案超展開！　侏儒症少女驚爆遭軟禁洗腦

記者蕭采薇／綜合報導

侏儒症少女娜塔利亞（Natalia Grace）於2012年遭養父母巴內特夫婦控訴是假冒幼兒的成人，並聲稱她意圖謀殺家人，因此被稱作「真人版孤兒怨」。然而案件卻有最新發展，娜塔利亞的新父母也控訴她意圖謀害家人，男友卻聲稱，娜塔利亞被軟禁，身陷危險。

▲「真人版孤兒怨」娜塔利亞案有最新發展。（圖／Discovery提供）

▲娜塔利亞擺脫前養父母的控訴後，被曼斯夫婦收養，殊不知這並非故事的結尾。（圖／Discovery提供）

震驚全美的真人真事「娜塔利亞怪案」竟有全新發展，先前在節目《娜塔利亞怪案奇聞：現身說法》中， 患經過調查後，最終發現娜塔利亞並未假冒為幼童，反而受到巴內特夫婦多年的非人道虐待，而後娜塔利亞也正式被關愛她的主教安湍曼斯一家收養。

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一切看似幸福美滿，但在六個月後，安湍一通憤怒的電話打破了平靜，他向 Discovery 頻道節目組嚴厲控訴娜塔利亞被男友洗腦，意圖謀害、背叛家人。聽到驚人的指控，節目組不得不重啟紀錄片企劃追查真相，隨著線索逐漸浮出水面，曼斯夫婦慈愛面具下鮮為人知的陰暗面也逐漸被暴露在鎂光燈下。

▲「真人版孤兒怨」娜塔利亞案有最新發展。（圖／Discovery提供）

▲住在曼斯家屋簷下的娜塔利亞不得與外界接觸，形同遭到軟禁。（圖／Discovery提供）

為了探究曼斯一家的真面目，節目組找上了他們的友人、前鄰居以及娜塔利亞前養父巴內特先生的辯護律師，這些訪談不約而同地指出曼斯一家並不如外表溫馨和諧。受訪者們指控曼斯夫婦專門收養身心障礙孩童，控制、軟禁他們，以靠著領取政府的身心障礙補助款維生。

安湍甚至沒有正式的工作，所謂的「主教」職位也不過是靠自己創立的小規模教會，來滿足對掌權的渴望及虛榮心。前鄰居更憤怒地表示，曼斯一家的居住環境髒亂不堪，房間爬滿臭蟲與蟑螂，「沒有比曼斯夫婦更糟的父母了」，不禁令人懷疑曼斯家收養娜塔利亞的真實動機。

▲「真人版孤兒怨」娜塔利亞案有最新發展。（圖／Discovery提供）

▲據受訪者所言，曼斯夫婦專門收養身心障礙孩童，以領取政府補助款維生。（圖／Discovery提供）

在節目組深入探索真相之際，娜塔利亞的男友向過去曾有意收養娜塔利亞且同樣患有侏儒症的德波夫婦求助，聲稱娜塔利亞在曼斯夫婦家中遭到囚禁，痛苦不堪且身陷危險。儘管自身行動不便，德波夫婦仍毅然決然從紐約飛往遙遠的田納西州救援娜塔利亞。

▲「真人版孤兒怨」娜塔利亞案有最新發展。（圖／Discovery提供）

▲亟欲收養娜塔利亞的德波夫婦正在商議計畫，以拯救娜塔利亞脫離苦海。（圖／Discovery提供）

當他們驅車抵達曼斯夫婦的教會門外，本該赴約的娜塔利亞卻不見蹤影，究竟娜塔利亞能否成功脫困展開新生活？曼斯夫婦的真面目到底是囚禁孩童的惡魔還是慈愛父母？最新發展將於Discovery頻道《娜塔利亞怪案奇聞：終章》播出，也可同步於Max收看。

 

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娜塔利亞, 真人版孤兒怨

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