結婚17年切了！　潔西卡艾芭驚傳分居製作人夫婿

▲潔西卡艾芭與老公之前常公開出席活動放閃，想不到傳出婚變。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

好萊塢又有一對明星夫妻婚姻觸礁！曾被封為「世上最性感女性」的女星潔西卡艾芭(Jessica Alba)，傳出與結婚近17年的電影製片人老公凱許華倫(Cash Warren)分居中，兩人正在辦理離婚手續，由於女方5天前才在IG分享一家五口到好萊塢環球影城玩耍的動態，看起來和樂融融；想不到卻驚傳正在協議離婚，讓外界備感震驚。

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▲潔西卡艾芭與老公之前常公開出席活動放閃，想不到傳出婚變。（圖／達志／美聯社）

根據外媒《TMZ》爆料，43歲的潔西卡艾芭和45歲的凱許華倫結婚近17年，育有2女1子，她與丈夫於2004年拍攝《驚奇4超人》時相識、相愛，男方當時為導演助理，兩人於2007年訂婚，低調舉行婚禮。潔西卡艾芭專注於創業工作，2011年創辦無毒保養品品牌「Honest Beauty」，轉型為成功的創業家，後續較少參與影視作品拍攝。

▲潔西卡艾芭與老公之前常公開出席活動放閃，想不到傳出婚變。（圖／達志／美聯社）

潔西卡艾芭13歲踏入好萊塢，曾拍過《一吻定江山》、《萬惡城市》、《驚奇4超人》、《倒數第二個男朋友》等電影，還在2006年、2007年分別被票選為「99位男人最想得到的女人冠軍」、「世上最性感的女性」。

▲潔西卡艾芭與老公之前常公開出席活動放閃，想不到傳出婚變。（圖／達志／美聯社）

潔西卡艾芭5天前還在IG分享一家五口到好萊塢環球影城玩耍的動態，看起來和樂融融；包括聖誕節、跨年也都有分享家人的合照，甚至可見凱許華倫身影，據《時人》雜誌引述消息人士說法，潔西卡艾芭和凱許華倫並沒有撕破臉，「無論現在發生了什麼事，他們似乎都會保持緊密的關係，他們要離婚也不是因為什麼充滿仇恨的戲劇性事件」。

外界推測，潔西卡艾芭和老公可能是為了3個孩子們所以沒有交惡，不過她這幾年多次透露，要維持婚姻的熱情並不容易，近來兩人也都被目擊手上沒戴婚戒，目前雙方皆未針對分居和離婚做出回應，且潔西卡艾芭的社群現在忙著轉發洛杉磯大火的消息。

▲潔西卡艾芭與老公之前常公開出席活動放閃，想不到傳出婚變。（圖／翻攝自X）

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