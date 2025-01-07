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劉以豪吃飯要母親親手餵！　「超廢媽寶」惹怒柯佳嬿：我要離婚

記者黃庠棻／台北報導

《童話故事下集》由柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗、謝依霖等實力派卡司領銜主演。今（7）日曝光第二波幕後花絮「我的老公是媽寶」，帶觀眾一窺劉以豪劇中角色曾學友軟爛的媽寶性格。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

由柯淑勤飾演的媽媽是個超級「兒子傻瓜」，在她無微不至的照顧下將學友（劉以豪飾）養成了無論發生什麼事總是把「媽媽說」掛在嘴邊的習慣，洗碗要媽媽洗、吃飯讓媽媽餵、剪指甲要媽媽吸地等超廢個性，惹得飾演他老婆林宜玲的柯佳嬿直呼「我要離婚！」並表示「好奇怪喔，我怎麼會結婚呢？」

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▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

劉以豪在劇中和柯佳嬿結婚後就一直住在家裡，是一位被媽媽照顧得無微不至的媽寶人夫，開口閉口就是「媽媽說⋯」、「可是媽⋯」、「媽叫我們⋯」，本次劉以豪就像把片場當作自己家裡一般，剪腳指甲、眼鏡戴歪、開著廁所門蹲馬桶、只穿著四角褲走來走去，完全沒有大明星包袱，呆萌感爆棚，連現場工作人員都直呼，好想直接收進口袋裡帶回家收藏。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

從花絮中也可以看到劉以豪對戲時跟柯佳嬿說「媽說我吸地吸不乾淨，媽叫我不要吸」，並一臉理所當然地看著老婆，令柯佳嬿無言以對，連劉以豪自己都忍不住說「哇超廢的啦！」他分享在演曾學友的時候常常會不小心生氣「就是會一直不小心覺得⋯這個人太廢了吧！會一直不小心用『廢』這個字來形容他。」

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

但劉以豪也說曾學友這個角色其實不是沒有想法，只是因為夾在媽媽和老婆之間，以致於說話有時候會常常不知道怎麼表達，笑說「他只是不擅長表達的⋯某種廢。」並補充，曾學友（角色名）雖然看起來像是兩邊討好，但他覺得學友的核心思想是希望大家都和睦相處，所以老婆的想法學友有在聽，也很努力想要完成，而媽媽的想法也會照顧，把自己放在最後面，盡力的傾聽或是協助大家，劉以豪表示「所以我想他就是把自己排在比較後面的男人吧。」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿與劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

身為老婆的柯佳嬿則形容「友友這個角色比較被設定成是媽寶，對這個人就是又愛又恨。」一場劉以豪要幫柯佳嬿打蟑螂的戲，劉以豪慌張到直喊媽媽，讓在對戲的柯佳嬿笑道「連蟑螂都怕我就不會嫁給你了！」兩人對曾學友一角都感到無奈又好笑。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

柯佳嬿表示曾學友的魅力就是他的廢，但常常還是會受不了他，並笑說「我是不會用『廢』來形容友友的，我比較不能接受的是，他這個年紀了，媽媽還在那邊餵來餵去。」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

劉以豪與飾演他媽媽的柯淑勤在劇中上演「母子餵食秀」，共用筷子你一口我一口還不以為意，讓一旁的柯佳嬿看傻眼，直呼「她（柯淑勤）就是把我當外人啊！」更逼問老公劉以豪「我就不是一家人嗎？就只有你跟你媽是一家人？」

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

劉以豪竟不小心脫口而出「對啦」，隨即發現自己失言，馬上摀嘴「啊！不不不」，一搭一唱的逗趣互動，也足見兩人的好默契。最後被問到維繫婚姻的妙招為何，柯佳嬿打趣說道：「就是不要見面」，隨後馬上滅火笑說「沒有啦！」劉以豪則生存技能點滿地誠心建議「什麼事都不要做，多做多錯！」該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。

▲《童話故事下集》由柯佳嬿跟劉以豪主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

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童話故事下集, 柯佳嬿, 劉以豪

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