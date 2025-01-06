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周杰倫杜拜開唱票價崩跌！「門票2.2萬只花4000就買到」　前排位子全空

周杰倫在杜拜開唱，有粉絲用4000元買到22000元的票。（圖／杰威爾音樂臉書）

▲周杰倫在杜拜開唱，有粉絲用4000元買到22000元的票。（圖／杰威爾音樂臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫嘉年華巡迴演唱會去年12月在大巨蛋開唱，4場15萬張的門票一票難求，開唱前還有不少粉絲在門口求票。近日周杰倫巡演來到杜拜，有粉絲指出現場有許多空位，票價台幣22000元的門票，自己用4000元就買到，笑說「黃牛踢到鐵板了。」

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 一名網友近日在Threads上發文指出，周杰倫在杜拜開唱票價崩跌，原價台幣22000元的門票，他在門口只用4000元就買到，「而且場地小，離舞台好近。聽說還有很多票賣不出去。」

原PO還拍下開唱時前一排座位都沒人的畫面，「前一排完全都沒人，但票完售，看來黃牛踢鐵板了。」另外，原PO分享在買票前遇到一位想賣票的人，對方稱朋友來不了，「看他手機結果有一整串位置跟價位，我就跟他說我不跟黃牛買票」，最後瀟灑走掉。

貼文曝光後，不少人指出周杰倫在泰國曼谷開演唱會也是如此，不用搶票搶破頭，開唱前黃牛手上還有厚厚一疊票，其他網友們紛紛表示，「去年澳洲場也是一堆空位」、「跟曼谷一樣，我0元入場」、「有時候海外的票加機票都賺。之前在曼谷500台幣買到第二貴的票5000」、「這篇告訴我們與其花十幾萬跟黃牛買，錢省下來去杜拜更近更便宜」、「當初在曼谷場也是這樣，開唱前30分鐘，黃牛手上厚厚一疊應該有50-100張。」

周杰倫去年12月暌違7年在台開唱，成為大巨蛋首位開個唱的歌手，不僅場內坐滿，場外也聚集買不到的歌迷坐在地板聽。大巨蛋票價最貴為6880元，有黃牛喊到10、20萬，足以見周杰倫的巨星魅力。

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