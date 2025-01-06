富邦尾牙抽獎「大董一直脫稿」！曾寶儀驚睹：你確定？ 結果超幽默

記者潘慧中／綜合報導

曾寶儀口條流利，吸引不少工作找上門，近期適逢尾牙季，她也有接下相關活動，前幾天接下高雄場的富邦謝年會時，大董頻頻脫稿加碼抽獎的舉動，讓主持經驗豐富的她也不敢置信地一直問：「你確定？！」

▲曾寶儀（左二）4日主持高雄場的富邦謝年會。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀）



曾寶儀4日主持完高雄場的富邦謝年會後，她在社群網站興奮地說，現場氛圍真的相當熱烈，不斷加碼的獎項更將氣氛推向高潮，讓她不禁笑說，這證明公司今年「真的賺大錢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但由於一直加碼的環節「不在rundown裡」，曾寶儀在過程中只能不停向大董確認抽獎是否繼續，然後「大董就會很幽默地把球又丟給二董」，讓抽獎活動充滿驚喜與趣味，「高雄場大成功！下個禮拜台北場見啦！」

▲曾寶儀活動當天穿得相當優雅。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀）



照片中，可以看到曾寶儀當天身穿一件充滿藝術氣息的印花洋裝，整體設計色彩鮮豔，腰部以細帶收腰。她的髮型為簡約的編髮，露出五官，與整體造型搭配得宜，既自然又清爽。

曾寶儀臉書全文：

又一年，富邦謝年會高雄場！

今天氣氛真的high翻了！

一直加碼的抽獎證明公司真的賺大錢

因為不在rundown 裡

我還得一直看進大董的眼睛說：你確定？！

大董就會很幽默地把球又丟給二董

驚心動魄但又好玩極了！

謝謝台前幕後所有工作人員

謝謝我的好搭檔們

謝謝服裝提供

高雄場大成功！

下個禮拜台北場見啦！

#富邦謝年會