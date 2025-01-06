喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

▲跟前夫復合的Peggy（左），被《小姐不熙娣》的Amy爆出她跟劉書宏（右）是「郎有情、妹無意」外，私下也玩很大。（圖／翻攝自Peggy IG）

圖文／鏡週刊

《小姐不熙娣》班底Peggy雖然離婚又復合前夫，跨年時還跟小孩們曬出一家天倫的模樣，不過她與閨密Amy在節目中洩露私底下依然玩很大，竟讓因節目而認識的愛慕者咬她大腿！雖然對外沒「實名」說是誰，但據本刊掌握，那人是劉書宏。

男星劉書宏與Peggy常在《小姐不熙娣》現身，尤其Peggy原本僅是擁「最美廣告監製」「跨國影像公司創業家」等響亮頭銜的素人，但現成了螢光幕前的電視新寵，私生活自然而然備受關注。日前Peggy才在IG貼出影片，講述她離婚後又把前夫變現任男友，與兩個小孩們共享「一段特殊的關係」，沒想到現在又有新的男星冒出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

起底愛慕者 餃界王力宏



上週《小姐不熙娣》曝光的節目內容，大抵是另名節目班底Amy爆料Peggy大腿上有瘀青，原本據當事人解釋僅是撞到而已，沒想到是因節目而認識的異性愛慕者，有次喝醉「咬她」所造成的！如此親暱的唇齒動作，加上據提供的線索，那個男的「不是素人」，於是引起現場一陣驚呼，想知道該男星到底是誰。

▲Peggy（左）被Amy（右）爆出跟沒感覺的劉書宏曾有過「醉後咬大腿」的私情。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

後來因為主持人小S太想知道答案，所以Peggy就跟她咬耳朵、告訴她該男星身分；沒想到當天錄完影後，八卦傳著傳著，竟然解密出來那人其實是網紅團「這群人」茵聲的前男友、代表作是《萌學園》的餃店名門第三代、有「餃界王力宏」稱號的劉書宏。

▲小S（左）聽了Peggy與劉書宏的荒唐事蹟，又驚又覺得「人生好複雜」。右為派翠克。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

已復合前夫 跨年獻告白

只是Peggy的現況是跟前夫復合，與他關係不僅只是孩子的爸，也是現任男友；上週跨年時，Peggy更在IG上傳深情告白影片，覺得自己跟前夫「雖是一段缺乏勇氣確認的關係，而且花了快3年的時間走過撕心裂肺、破碎的深淵，如今依然相信完整經營的家庭是一種力量、現是磨練後的契合」等，可見Peggy目前並不能算是「單身」的狀態。

▲Peggy（左）年輕時曾遭印尼的華僑富豪之子背叛，之後閃嫁又離婚，目前已復合前夫（右），有2個小孩。（圖／翻攝自Peggy IG）

至於劉書宏雖然跟Peggy玩很大，而且還被爆對她產生好感，只是Peggy不領情但仍被咬了大腿。回顧劉書宏其實在《小姐不熙娣》表現也精彩，跟阿本扮過男男螢幕情侶之外，還在節目自白，「目前有正在追求的新對象…見到對方的第一眼，就產生『就是她，我想征服她！』的念頭。」同時更坦言，「曾因酒精催化，導致與女性友人發生『跨界』之事，隔天起床相當後悔。」總之也是放得頗開，如今爆出喝多失控、咬了Peggy大腿，也令人毫不意外。

▲劉書宏（左）曾與網紅團體「這群人」成員茵聲（右）交往3年多，然後3年前分手。（圖／鏡週刊提供）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。





更多鏡週刊報導

【貪杯撈過界】酒後狂敲鄰居門 男星遭警上銬帶回警局

【獨家】【恢單不好過】回歸運將人生 宋晉賢上班一個月宣告失業

【恢單不好過】夏克立恢單舊疾復發動手術 近期發燒肺部感染又住院