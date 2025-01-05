朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》一推出便成為熱度最高的作品，怎料，主演之一朴成焄卻在幾日前不甚「手滑」把「AV版《魷魚遊戲》」封面上傳到IG，引起軒然大波，導演黃東赫5日受訪時對此撂重話「作品整體的意義被毀掉」。比起韓網一面倒抨擊，台灣網友多半認為看AV是正常消遣，對於此差異，長居在南韓的網紅台灣妞在臉書分享了看法。

▲朴成焄誤上傳AV版《魷魚遊戲》被抨擊。（圖／翻攝自朴成焄IG）

台灣妞5日在臉書透露，自己過去曾身為「已婚婦女」，所以很少跟南韓男性討論關於AV的話題，她指出「韓國是查不到AV網站的，所有韓國A片網站都是被封鎖的，男生要看片是要用B2B下載的」，並非像其他地區只要打女優AV就會跑出網站，除非使用VPN跨區，她也提到是因為最近看到朴成焄陷入的AV版《魷魚遊戲》風波，才想到要與網友分享這個差異。

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▲台灣妞分享南韓對AV接受度與台灣不同的原因。（圖／翻攝自台灣妞韓國臉書）

台灣妞也分享了個人的看法「我覺得這樣很不好，男生看A片算是正常發洩，神神秘秘搞得更有隔閡，對性方面更有曲解」，這也讓部分人有「看AV很下流」的刻板印象，網友也紛紛表示「與其搞到N號房那樣犯罪行為，不如開放正版合法的還比較好」、「長知識了」、「越限制不是越讓人想找嗎」、「腐儒文化」。