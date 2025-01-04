最美星座女神推出新作　白瑜女兒14歲辦個人畫展

記者葉文正／台北報導

知名占星學家白瑜有「星座女神」封號，曾被評價「她看的星盤比想像中細節及具體」而受大眾的喜愛。為了讓大家有一個更認識自我的途徑，白瑜在線上學習平台開設《白瑜的全方位占星學》限量課程，沒想到竟一舉創下霸榜般的銷售量！

▲星座女神白瑜(右)跟女兒。（圖／經紀人提供）

過程中收到許多學員敲碗，希望白瑜提供更進階占星工具書，她也驚喜宣布，將這些年累積的經驗和連同大家的需求彙整成書：《從星開始的16趟自我探索之旅》。書中套用自己所學的心理學、哲學等科學研究成果列入星盤解讀的背景知識，「老瓶裝新酒」的方式，用科學的知識來使用占星學工具，進行星盤解讀和自我對話，同時也帶入許多真實案例故事。

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▲女兒年紀輕輕就開畫展。（圖／經紀人提供）

比如《快樂王子》的作者，同志文豪王爾德的故事；典型男主外女主內的感情困境；灑脫獨立女性甘願當小三最後又回到正軌成為女老闆的故事等。白瑜分享：「這本書透過人生五大關卡、建立全方位的思維邏輯的討論，希望能帶領大家找到一個自我對話的途徑，建立感性、理性並存的邏輯思考方式，邀請大家常常自我對話，成為自己的導師。」

▲白瑜女兒的畫展。（圖／經紀人提供）



白瑜即將推出第二本新書《從星開始的16趟自我探索之旅》，透過案例分享，期待讓讀者更能感同身受，找到自己的情緒出口和解決方案。話鋒一轉，鮮少談到女兒的她也開心表示：「我女兒不僅學到了書中自我對話的精髓，而且最讓我開心的是，14歲的女兒張尚書，受333 GALLERY總監曾國良的賞識並邀請她開個人畫展！1/4下午舉行開幕茶會。」

白瑜透露女兒從小就有畫畫天份，在帶女兒認識世界的過程就是透過畫畫來引導的，久而久之發現女兒不管去哪裡都喜歡畫畫，便一直持續鼓勵她朝這方向發展。而收過最印象深刻的畫作是在女兒4歲的時候！白瑜說：「記得當時她看到我心情不好，就畫了幾張天使卡送我，還跟我說希望傳達天使給我的訊息，給我鼓勵，希望我可以開心一點。」時隔多年回想起來，仍忍不住哽咽表示當時令她非常感動。



白瑜女兒張尚書個人畫展「小熊貓日記，為你定格心中的純真世界」以溫暖與純真為主題，從與父母看雪、學畫畫、跳舞到與朋友玩耍，都以小貓熊視角傳遞，期待能喚醒觀眾對純粹童年的美好回憶。白瑜藉此分享，兩人從小相依為命，與女兒私下互動屬於無話不談類型，並逗趣的故作驕傲表示：「可能我們的日常都很溫暖，所以也能讓尚書有源源不絕的創作靈感。」張尚書個人畫展「小熊貓日記，為你定格心中的純真世界」， 很有可能是台灣年齡最小的藝術家個人畫展，將於1/4-1/14日 在「333 GALLERY」舉辦，現場可免費參觀，每日展覽開放時間為早上10點至晚上6點，每周一休館。