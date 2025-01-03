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邵大倫靠蕭煌奇養小孩　勇敢說真話：「小孩叫他爸爸」

記者葉文正／台北報導

文化總會製作、三立電視首播，打造屬於台灣人的除夕節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱WE ARE），今（3日）舉行記者會，主持人Sandy吳姍儒、蕭煌奇、邵大倫、GENBLUE幻藍小熊都出席。邵大倫搞笑表示，這些年靠模仿蕭煌奇賺了不少，可說孩子都是蕭煌奇在養，有提醒孩子看到煌奇哥要叫爸爸。

▲三立文總除夕WE ARE節目蕭煌奇、邵大倫。（圖／記者林敬旻攝）

▲三立文總除夕WE ARE節目蕭煌奇(左)、邵大倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者會中並公布解鎖最後一波卡司，包含三金歌王盧廣仲與十校高中吉他社帶來的溫暖共演，及鎖定年輕世代與新生代偶像團體，打破過往韓團來台單獨演出經驗，邀請「紅到國外」的台韓團體，帶來史上首次台韓四團共演，包括南韓人氣女團FIFTY FIFTY、台灣在韓出道第一女團GENBLUE幻藍小熊、選秀節目《SCOOL》總冠軍SEVENTOEIGHT、導師崔榮晙及其所屬舞團TEAM SAME，只在《WE ARE》看得到！

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▲三立文總除夕WE ARE節目邵大倫、蕭煌奇。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇笑稱邵大倫小孩是他養。（圖／記者林敬旻攝）

蕭煌奇、邵大倫這次分別演出不同單元「WE ARE歌廳秀」和「全家KTV」，邵大倫這次搭檔三后張秀卿、王彩樺及蔡秋鳳一起演出，他笑說到時時間一定很難控制，雖然有腳本，但張秀卿已經表示「我們會照腳本走嗎？」所以邵大倫特別強調最擔心就是她，因為她需要很明確地告訴她「不要再說了!」

▲蕭煌奇、邵大倫、Sandy吳姍儒、幻藍小熊出席三立文總除夕WE ARE節目記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蕭煌奇、邵大倫、Sandy吳姍儒、幻藍小熊出席三立文總除夕WE ARE節目記者會。（圖／記者林敬旻攝）

今年邵大倫表示最近很忙，尾牙接了近八場，蕭煌奇就鬧說：「有我『忙』嗎？」由於邵大倫善於模仿，特別是學蕭煌奇唱歌，蕭煌奇開玩笑說自己價碼比較高，都跟外界說嫌貴就找邵大倫，因為他有兩個小孩要養，「他的小孩是我養的。」邵大倫也答腔說，「對，我也提醒孩子，看到煌奇哥要叫爸爸」而蕭煌奇也被問到尾牙接多少場？他說：「我也看不見，只知道自己每天都在工作，前進戶頭多少錢也不清楚！」

文總春節特別節目《2025 WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台Taiwan Plus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送。

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