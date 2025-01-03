中國《魷魚遊戲2》盜版猖獗！　韓學者痛批：沒有羞恥心

記者劉宛欣／綜合報導

時隔3年多推出的《魷魚遊戲2》一上線就在全球登上串流平台第1名的寶座，不過高人氣也讓盜版猖獗，尤其是未開放Netflix的中國大陸境內情況更為嚴重，對此，南韓誠信女子大學教授徐慶德（서경덕）在日前憤怒發聲示：「現在是中國當局積極採取行動的時候了。」

▲《魷魚遊戲2》延續了第一季的風潮。（圖／翻攝自海報）

根據韓媒報導，徐慶德日前在個人社群帳號發文寫下「與《魷魚遊戲》首季公開時一樣，中國境內收看盜版已成為日常，令人驚訝的是，他們並沒有因為這種行為感到羞恥。」對於中國放任盜版的行徑表達強烈不滿。目前，在豆瓣網上，《魷魚遊戲2》的評分為6.4分（滿分10分），評論數量約為9萬多條，而當地並不能使用Netflix，因此多數觀眾很可能是透過非法管道觀看了該劇。

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▲豆瓣上的《魷魚遊戲2》評論相當多。（圖／翻攝自豆瓣）

徐慶德批評道：「中國過去長期隨意使用韓流明星的肖像權，還製造並銷售仿冒周邊商品以賺取收益。事實上，中國當局一直對這些行為視而不見。」他還提到，2022年北京冬奧會期間，當地政府為了保護奧運吉祥物「冰墩墩」的版權，進行了嚴格的執法行動，這也凸顯了中國大陸的「雙重標準」的問題。

徐慶德強調：「只有先學會尊重其他國家的文化內容，才能讓自己的文化也受到尊重。」藉此呼籲中國當局針對國內的非法行為展開嚴厲打擊行動，展現更負責任的態度。