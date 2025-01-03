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快訊／陳大天求婚劉樸成功！　跪送超大鑽戒：She said yes.

記者張筱涵／綜合報導

陳大天於2024年12月29日下午在國家戲劇院後台，向交往4年的小9歲女友劉樸浪漫求婚，這一幕讓在場的朋友和同事們感動不已。陳大天以一封深情的信件開始，回顧了他們相識的點滴，並用詼諧的語氣緩和了現場的緊張氣氛。

▲▼陳大天。（圖／翻攝自IG）▲▼陳大天。（圖／翻攝自IG）

▲陳大天和劉樸相識4年，感情穩定甜蜜。（圖／翻攝自IG）

陳大天提到，他們的緣分始於2020年6月25日，那天他受阿Ken之邀觀看劉樸參演的舞台劇《倒垃圾》。雖然對阿Ken來說這只是一次普通的邀請，但對陳大天而言，那天卻是他生命中的轉折點。陳大天笑稱，當時他瘋狂拍攝劉樸的長腿，沒想到這樣的行為竟然讓他們成為了情侶。

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▲▼陳大天。（圖／翻攝自IG）

▲劉樸幸福亮出鑽戒。（圖／翻攝自IG）

隨後，陳大天回憶起2020年8月25日，他邀請劉樸觀看自己的舞台劇《莎姆雷特》，並在演出結束後向她告白，劉樸也答應了他的愛意。這也是為什麼他會選在同齣劇結束後求婚：「劇場對我們而言，有著特別的意義——它讓我們有機會看見彼此發光的樣子。雖然當時你說我的告白只值20分，但幸運的是，我們還有機會一起把這段故事寫滿100分。」

▲▼陳大天。（圖／翻攝自IG）▲▼陳大天。（圖／翻攝自IG）

▲陳大天在朋友們的見證下向劉樸求婚。（圖／翻攝自IG）

在求婚的最後，陳大天深情地表示，「雖然在舞台上，我曾扮演過國王，但在日常生活中，我只想扮演你最忠實的聽眾。當聚光燈聚焦在你身上時，我會為你搖旗吶喊；而在人生的舞台上，你是我的皇后，我會盡全力成為守護你的丈夫。未來無論遇到什麼挑戰，我有信心與你攜手面對。」在眾人的見證下，劉樸也感動答應，現場氣氛洋溢著幸福。

【陳大天Instagram全文】

親愛的劉樸：

此刻的氣氛或許有點詭異，但我想用一個比較輕鬆的方式開始。命中注定是現在，並不能再將來，如不在將來，必在現在；如不在現在，該來的總要來。老實說，我不確定我準備好了沒，但我很確定，你值得我這麼做。

回想一切緣分的開始，那是2020年6月25號，一個平凡無奇的夜晚。非常感謝阿Ken邀請我去看你參與的舞台劇《倒垃圾》。對他來說，那只是倒垃圾；但對我而言，那天卻是撿到寶。在茫茫人海中，我終於在舞台上看見了你。雖然我們的開始有點奇怪——畢竟我拿著手機狂拍你的長腿，但誰能想到，最後你竟然答應當我的女朋友。

這一切也要感謝你的媽媽。當你猶豫要不要答應我第一次約會時，她建議你：「給人家一個機會吧，儘管他有點奇怪。」

2020年8月25號，我邀請你來看我的舞台劇《莎姆雷特》。那天晚上，你答應了我的告白。這也是為什麼我選在《莎姆雷特》演出結束後的此刻，向你求婚。劇場對我們而言，有著特別的意義——它讓我們有機會看見彼此發光的樣子。雖然當時你說我的告白只值20分，但幸運的是，我們還有機會一起把這段故事寫滿100分。

今天是我們相識的第1588天。回首這段時間，謝謝你對我的包容，還有我的任性。無論我在高光時刻，還是低谷階段，你總是用那讓全世界都能被治癒的笑容陪伴著我。哪怕我的分數忽高忽低，你也從未放棄我。如果上輩子真的有人拯救過宇宙，那我一定是其中之一，否則怎麼能遇見這麼好的你？

雖然在舞台上，我曾扮演過國王，但在日常生活中，我只想扮演你最忠實的聽眾。當聚光燈聚焦在你身上時，我會為你搖旗吶喊；而在人生的舞台上，你是我的皇后，我會盡全力成為守護你的丈夫。未來無論遇到什麼挑戰，我有信心與你攜手面對。

今天，感謝所有在場的哥哥姐姐和朋友們，願意站在這裡，見證我們人生中最重要的時刻。在大家的見證下，我想對你說：

劉樸，嫁給我，好嗎？

‘’She said yes.‘’

於2024年12月29日下午 國家戲劇院後台

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