星野源哭了！　《紅白》沉默15秒開唱「改歌詞」…表演後哽咽淚崩

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌手星野源《紅白歌唱大賽》表演前因原本的選歌〈地獄有何不好〉引發爭議而改歌〈ばらばら（Barabara）〉，而當日的表演前，開頭沉默15秒，演唱時改了歌詞，電視台字幕當時也出現調整，隨後在電台節目裡讀粉絲信時，忍不住哽咽落淚。

▲星野源《紅白》演唱改歌詞引發日網關注，事後在電台節目哽咽落淚。（圖／翻攝自X）

星野源在跨年夜為《紅白》獻唱，不過沒有出現在NHK音樂廳的主舞台，而是在電視台另一個攝影棚，自我介紹時表情略顯僵硬，帶著吉他自彈自唱。而他演唱的是2010年專輯中的歌曲〈ばらばら（Barabara）〉，一開始低頭沉默了約15秒，然後才彈起吉他並開始演唱，表情始終冷靜，沒有露出笑容。他唱到其中一段，將原本的歌詞「本物はあなたわたしは偽物」（你是真實的，我是假的）改成了「本物はあなたわたしは本物」（你是真實的，我也是真實的）。即使演唱結束後，向觀眾祝賀新年，他也沒有露出笑容，與以往在《紅白》的活潑表現截然不同，氣氛格外凝重。

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日網議論「對星野源認識不多，但他那似乎咬牙切齒的表情讓人印象深刻」、「這次的表演彷彿帶著一種殺氣，改曲的背後似乎藏著他無法言語的情感」。另外也有人認為不該過度解讀「別過度深究他的表情，就單純聽他的演唱吧」。

《紅白》結束後，星野源在元旦凌晨主持電台節目，在讀聽眾看《紅白》後的感想時，一度聲音哽咽，接著更哽咽啜泣。他表示〈ばらばら〉是25歲時的創作，「無論是今天演唱還是過去，我都認為這首歌是與我的人生並行的一首作品」。他原本在《紅白》顯得冷靜，卻在數小時後落淚，再度引發外界關心。