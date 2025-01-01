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瘦子合體頑童MJ116台東跨年　摟女兒看煙火超溫馨

記者蔡琛儀／台北報導

2025台東跨年晚會於昨晚在台東市國際地標登場，長達5個多小時演出吸引超過5.5萬名人潮前來朝聖，女神蘇慧倫以一襲藍色裙裝仙氣飄飄，精心準備〈黃色月亮〉、〈檸檬樹〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉、〈被動〉滿滿回憶殺讓全場聽得好陶醉，她也許下願望：「用愛擁抱自己，擁抱一切。」

▲▼台東跨年晚會。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

▲蘇慧倫出席台東跨年晚會。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

被封為部落天后的葉璦菱以一身鮮紅色大衣造型亮麗登台，大陣仗帶領5位合音天使共同登台，飆唱金曲〈我想〉、〈漂亮一下〉、〈殘缺的溫柔〉讓全場墜入華語經典年代，接著現場教學快歌〈我心已打烊〉手勢舞步後，引領全場齊跳相當歡樂。

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天團頑童MJ116獨家坐鎮，把睽違5年的跨年合體演出獻給台東，帶來〈幹大事〉、〈South Side〉、〈Spotlight〉、〈辣台妹〉等High歌，立即把氣氛掀到最高潮，瘦子更比出讚手勢，稱讚粉絲熱情表現：「你們好棒！」最後還和女兒一起看了現場的煙火，畫面超溫馨。

▲▼台東跨年晚會。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

▲▼瘦子與頑童MJ116。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

▲▼台東跨年晚會。（圖／臺東縣政府文化處-藝文推廣科提供）

金曲歌王MC HotDog熱狗成為跨年後，2025年第一位登台的演出歌手，獻唱歌曲〈約翰屈伏塔〉、〈貧民百萬歌星〉、〈我愛台妹〉、〈髒藝術家〉，大家隨著節奏恣意搖擺，現場頓時變成全台最大戶外夜店。

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