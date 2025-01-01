蘇慧倫飄仙氣台東吸5萬人觀賞　瘦子抱愛女賞煙火父愛噴發

記者葉文正／台北報導

蟬聯兩年，被讚譽為全台最頂的跨年晚會，「2025台東跨年晚會-東漂去旅行」昨晚（12/31）在台東市國際地標登場，晚會卡司陣容豪華多元，無論是嘻哈、搖滾、流行到創作，涵蓋多樣音樂風格，包括天后蘇慧倫與葉璦菱都受到熱烈歡迎，天團頑童MJ116壓軸，讓台東跨年沒有遺憾。

▲女神蘇慧倫越活越年輕飄仙氣。（圖／TVBS提供）

晚會由熊仔打頭陣展現快嘴功，飆唱了超過30分鐘〈走到飛〉、〈買榜〉、〈88 Bars〉等8首饒舌點燃現場。王若琳演唱〈親密愛人〉、〈我只在乎你〉，JADE帶來〈星球〉、〈玻璃屋〉，洪佩瑜獻唱〈無慣例的早晨〉、〈這條小魚在乎〉，許含光詮釋〈安森Girl〉，李權哲演唱〈我愛你是一輩子的事〉、魏如昀大合唱〈聽見下雨的聲音〉等，人氣歌手接力熱唱。

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▲部落天后葉璦菱(左二)嗨唱台東。（圖／TVBS提供）



晚會長達5個多小時演出吸引超過5.5萬名人潮前來朝聖，女神蘇慧倫以一襲藍色裙裝仙氣飄飄現身，精心準備〈黃色月亮〉、〈檸檬樹〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉、〈被動〉滿滿回憶殺讓全場聽得好陶醉，她也許下願望：「用愛擁抱自己，擁抱一切。」

▲天團頑童MJ116獨家坐鎮台東。（圖／TVBS提供）

部落天后葉璦菱以一身鮮紅色大衣造型亮麗登台！大陣仗帶領5位合音天使共同登台，飆唱金曲〈我想〉、〈漂亮一下〉、〈殘缺的溫柔〉讓全場墜入華語經典年代，接著現場教學快歌〈我心已打烊〉手勢舞步後，引領全場齊跳相當歡樂。



天團頑童MJ116獨家坐鎮，把這睽違5年的跨年合體演出獻給台東，3人擔任倒數前壓軸大咖，一出場就引來全場等待已久的樂迷們高分貝尖叫，他們展現快嘴帶來〈幹大事〉、〈South Side〉、〈Spotlight〉、〈辣台妹〉等High歌，立即把氣氛掀到最高潮，瘦子更比出讚手勢，稱讚粉絲熱情表現：「你們好棒！」粉絲看完這段演出也直呼：「新年沒有遺憾了！」



為了迎接2025年，現場釋放一萬多發的璀璨新年煙火，照亮台東的夜空也象徵新的一年充滿希望，長達3分多鐘的跨年煙火化作最美的藝術展演，現場觀眾紛紛舉起手機紀錄此刻的美好，就連剛收工的瘦子也直接在社群發文，與家人一起欣賞2025的第一場煙火。



金曲歌王MC HotDog熱狗成為跨年後，2025年第一位登台的演出歌手，饒舌歌曲〈約翰屈伏塔〉、〈貧民百萬歌星〉、〈我愛台妹〉、〈髒藝術家〉，大家隨著節奏恣意搖擺，現場頓時變成全台最大戶外夜店。台東縣長饒慶鈴表示，縣府打造「東漂去旅行」跨年品牌，已成為台東知名的觀光活動之一，就是歡迎大家在跨年期間可以來到臺東規劃一場東漂小旅行，體驗在地人文風情及美食，迎接每一年的第一道曙光。