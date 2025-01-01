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陳文茜癌末待醫院跨年！　遠看101煙火哀嘆：下一個歲末還有我嗎

記者顧齊祐／綜合報導

資深媒體人陳文茜最近發文坦言，罹患了黑色素癌第四期，並已擴散到多個器官，緊急到台大醫院進行治療。在醫院裡度過跨年夜的她，也發長文感嘆「下一個歲末，還有我嗎」。

▲陳文茜罹患了黑色素癌第四期。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜罹患了黑色素癌第四期。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜今（1）日凌晨發布了多張跨年時的照片，並表示「沒有幾個人會光在自己房裏點燈。為了歲末倒數，為了祝福未來，孤獨的跨年，大多只是不得已。倒數尖叫時，你必須把你想要的一切，填寫在你生命的黑板上」。

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▲陳文茜在醫院裡度過跨年夜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜在醫院裡度過跨年夜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

她接著繼續寫道「生平第一次，在醫院裏跨年，隔著一片小小的窗戶玻璃，沒有聲音的煙火，遠方是無盡的塵囂。我還在世間，我已遠離世間」。並認為「在這歲末年終的一天，你會同意，時間必須歸類，不僅僅是概念， 而是學會如何把生活中的傷痛 ，輕輕拋下，假裝遺忘」。

▲陳文茜在醫院裡度過跨年夜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

▲陳文茜在醫院裡度過跨年夜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

陳文茜也感嘆道「歲末，不是尾聲，不是死亡的符號，它已成為記憶。天堂太狹窄，容不下我這個死者，在2024」。並在文末說道「歲末已降臨，下一個歲末，還有我嗎」。

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